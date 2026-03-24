NASA schimbă radical programul Artemis. Renunță la stația orbitală și vrea o bază pe Lună

Noua conducere a agenției a decis suspendarea planurilor privind desfășurarea stației spațiale Lunar Gateway pe orbită lunară și redirecționarea componentelor acesteia pentru construirea unei baze permanente pe suprafața Lunii, cu un buget estimat la 20 de miliarde de dolari, în următorii șapte ani, titrează Reuters.

Anunțul a fost făcut marți de noul administrator al NASA, Jared Isaacman, în cadrul unui eveniment organizat la sediul agenției din Washington, dedicat prezentării modificărilor aduse programului Artemis.

Schimbare strategică majoră pentru explorarea Lunii

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că punem pe pauză Gateway în forma sa actuală și ne concentrăm pe infrastructura necesară operațiunilor susținute pe suprafața lunară”, a declarat Isaacman.

Potrivit acestuia, obiectivul principal al NASA este acum stabilirea unei prezențe umane de durată pe Lună, nu doar misiuni temporare.

Stația Lunar Gateway fusese concepută ca un punct intermediar pe orbită, unde astronauții urmau să se transfere din navele spațiale către modulele de aselenizare. Deși o mare parte din infrastructură este deja construită, adaptarea acesteia pentru utilizare pe suprafața Lunii ridică provocări tehnice și logistice semnificative.

Printre contractorii implicați în dezvoltarea Gateway se numără Northrop Grumman și compania Vantor, fostă Maxar. Isaacman a subliniat că NASA va încerca să reutilizeze atât echipamentele existente, cât și angajamentele asumate de partenerii internaționali, pentru a sprijini noua direcție a programului Artemis.

„În ciuda dificultăților reale legate de hardware și de calendar, putem repurta componentele pentru a sprijini obiectivele de suprafață și alte priorități ale programului”, a afirmat oficialul NASA.

Competiția geopolitică pentru Lună

Decizia vine într-un context geopolitic sensibil, în care China își accelerează propriul program spațial și vizează o aselenizare cu echipaj uman până în anul 2030.

Schimbările impuse de Isaacman redesenează contracte de miliarde de dolari și obligă companiile aerospațiale americane să se adapteze rapid unui calendar mai ambițios.

Noua bază lunară ar urma să sprijine misiuni științifice, testarea tehnologiilor pentru viitoarele zboruri spre Marte și exploatarea resurselor lunare.

NASA mizează astfel pe o prezență susținută, care să consolideze poziția Statelor Unite în competiția globală pentru explorarea spațiului.