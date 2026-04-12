Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială

Startup-ul Andon Labs a predat unui program de inteligență artificială managementul unui magazin din San Francisco. Este vorba despre un experiment în cadrul căruia programul numit Luna are libertate totală, au anunțat inițiatorii pe blogul lor. Inițiatorii demersului au stabilit un buget de 100.000 de dolari, au realizat un contract de leasing comercial pe trei ani în San Francisco și i-au cerut programului Luna să obțină profit.

Luna are libertate deplină de acțiune, nefiind nevoie de nicio aprobare pentru deciziile luate. Astfel, inteligenta artificială a selectat gama de produse, a găsit contractori, a efectuat reparații, a stabilit strategia și a plătit lucrările. Deoarece bugetul nu a fost suficient, inteligența artificială a solicitat un împrumut și acesta a fost aprobat.

De asemenea, a decis că magazinul are nevoie de angajați, așa că a publicat anunțuri de angajare, a realizat interviuri și a angajat doi oameni cu normă întreagă. Aceștia au fost informați încă de la începutul discuției ce fel de șef vor avea și au acceptat oferta.

Luna este un om de afaceri în toată regulă

Luna are card bancar, adresă de email și și-a deschis conturi pe unele rețele de socializare.

„Am semnat un contract de închiriere pe 3 ani pentru un spațiu comercial în San Francisco (pe strada Union nr. 2102 din Cow Hollow) și l-am dat unei inteligențe artificiale să facă ce vrea cu el. Magazinul se numește Andon Market, iar numele inteligenței artificiale este Luna. Dar intrând în magazin, s-ar putea să te întrebi „ce e așa de inteligent la asta? Sunt angajați umani aici”. Da, sunt aici pentru că Luna știa că are nevoie de ei, așa că a postat anunțuri de angajare, a ținut interviuri telefonice și, în final, a luat o decizie de angajare. Tot ce vezi în rest, de la selecția de articole, la prețuri, la orele de funcționare, până la pictura murală de pe perete, a fost decis de Luna. Are un card de companie, un număr de telefon, o adresă de e-mail, acces la internet și ochi prin camerele de securitate”, au explicat cei de la Andon Labs pe propriul blog.

În magazin, Luna a ales să comercializeze diferite suveniruri și haine. Rezultatele experimentului vor fi făcute publice.