Navă de război daneză scufundată de flota britanică a lui Nelson, descoperită după 225 de ani

La mai bine de 200 de ani după ce a fost scufundată de amiralul Horatio Nelson și flota britanică, o navă de război daneză a fost descoperită pe fundul mării din portul Copenhaga de către arheologi marini.
Laurențiu Marinov
02 apr. 2026, 10:58, Știri externe

Lucrând în sedimente groase și cu vizibilitate aproape zero la 15 metri sub valuri, scafandrii lucrează contra cronometru pentru a dezgropa epava Dannebroge din secolul al XIX-lea în largul coastei daneze, potrivit AP.

Muzeul Navelor Vikinge din Danemarca, care conduce săpăturile subacvatice care durează o lună, și-a anunțat descoperirile joi, la 225 de ani de la Bătălia de la Copenhaga din 1801.

„Este o parte importantă a sentimentului național danez”, a spus Morten Johansen, șeful departamentului de arheologie maritimă al muzeului.

„S-au scris multe despre bătălie „de către spectatori foarte entuziaști, dar, de fapt, nu știm cum a fost să fii la bordul unei nave făcute bucăți de nave de război engleze și probabil că o parte din această poveste o putem învăța văzând epava”, a spus Johansen.

Nelson și flota britanică au învins marina daneză

În bătălia de la Copenhaga, Nelson și flota britanică au atacat și au învins marina daneză în timp ce aceasta forma o blocadă de protecție în afara portului.

Mii de oameni au fost uciși și răniți în timpul brutalei confruntări navale de ore întregi, considerată una dintre „marile bătălii” ale lui Nelson. Intenția era de a forța Danemarca să iasă dintr-o alianță a puterilor nord-europene, inclusiv Rusia, Prusia și Suedia.

În centrul luptelor se afla nava amiral daneză, Dannebroge, comandată de comodorul Olfert Fischer.

Nava Dannebroge, lungă de 48 de metri (157 de picioare), a fost principala țintă a lui Nelson. Focul de tun a străpuns puntea superioară înainte ca obuzele incendiare să declanșeze un incendiu la bord.

„(A fost) un coșmar să fii la bordul uneia dintre aceste nave”, a spus Johansen. „Când o ghiulea lovește o navă, nu ghiulea este cea care provoacă cele mai mari daune echipajului, ci așchii de lemn care zboară peste tot, foarte asemănătoare cu resturile de grenadă.”

Se crede că bătălia a inspirat și expresia „a închide ochii”. După ce a decis să ignore semnalul unui superior, Nelson, care își pierduse vederea la ochiul drept, ar fi remarcat: „Am un singur ochi, am dreptul să orbesc uneori”.

În cele din urmă, Nelson a oferit un armistițiu, iar un armistițiu a fost ulterior convenit cu prințul moștenitor Frederik al Danemarcei.

