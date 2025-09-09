Netanyahu avertizează palestinienii din Gaza: „Acesta este doar începutul”

Israelul a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, avertizându-i pe cei aproape un milion de locuitori să plece înaintea unei operațiuni terestre extinse, relatează CNN.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că „acesta este doar începutul”, în timp ce Israelul urmărește să preia controlul total asupra celui mai mare oraș din enclavă, susținând că acest pas este esențial pentru înfrângerea Hamas.

Ordine de evacuare și avertismente

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că toate cartierele din Gaza City trebuie evacuate imediat.

Fluturași, hărți și mesaje radio i-au instruit pe locuitori să se deplaseze pe axa Rashid către Al-Mawasi, desemnată drept zonă umanitară.

IDF a subliniat că va acționa cu „mare forță” în oraș, la fel ca în campaniile desfășurate în restul Fâșiei Gaza.

Lovituri intensificate și exod civil limitat

În ultimele zile, Israelul a intensificat atacurile aeriene, vizând clădiri-turn din zone dens populate.

În ciuda ordinelor de evacuare, doar aproximativ 70.000 de persoane – mai puțin de 10% din populația orașului – au plecat până acum, potrivit oficialilor israelieni.

Guvernul spune că intenționează să livreze 100.000 de corturi în următoarele trei săptămâni, însă până în prezent doar 3.000 au fost livrate în enclavă. Mulți locuitori le-au mărturisit jurnaliștilor că preferă să rămână în casele lor decât să fie din nou strămutați.

Provocări umanitare

Statele Unite și Israel au promis extinderea distribuției de ajutoare prin Gaza Humanitarian Foundation, de la patru la 16 centre. Totuși, oficialii nu au confirmat dacă noile puncte sunt funcționale.

În contextul bombardamentelor continue și al temerilor de strămutare în masă, situația umanitară din Gaza rămâne critică.