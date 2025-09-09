Locuitorii din Gaza, cuprinși de panică după ordinul de evacuare al armatei israeliene

Locuitorii orașului, unde trăiesc aproximativ un milion de palestinieni, se așteptau la acest asalt de săptămâni, de când guvernul israelian a conceput un plan de a lovi decisiv Hamas.

„Le spun locuitorilor din Gaza, profitați de această ocazie și ascultați-mă cu atenție: ați fost avertizați – plecați de acolo!”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Ordinul de evacuare a provocat panică și confuzie în cel mai mare centru urban al Fâșiei. Unii au spus că nu au de ales și trebuie să plece spre sud, dar cei mai mulți au afirmat că vor rămâne, pentru că niciun loc nu este sigur.

„În ciuda bombardamentelor din ultima săptămână, am refuzat să plec, dar acum mă voi duce la fiica mea”, a spus Um Mohammad, o femeie de 55 de ani, mamă a șase copii.

Armata israeliană a indicat locuitorilor din Gaza să se mute în zona Al-Mawasi, la sud, în Khan Younis, desemnată ca „zonă umanitară”.

Netanyahu a declarat că forțele israeliene se organizează și se adună în Gaza pentru o „manevră” terestră, însă până marți nu avusese loc nicio avansare suplimentară a tancurilor.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a spus că armata își va intensifica campania într-un „uragan puternic” dacă Hamas nu eliberează ultimii ostatici și nu se predă.

Preluarea controlului asupra orașului complică eforturile de a obține o încetare a focului, menite să pună capăt războiului care durează de aproape doi ani. Speranțele se legau de medierea unui acord care să prevină planul Israelului.

Qatar a exercitat presiuni asupra liderilor Hamas, în cadrul discuțiilor de luni de la Doha, pentru a „răspunde pozitiv” la cea mai recentă propunere americană privind un acord de încetare a focului și schimb de ostatici, a declarat pentru Reuters un oficial.