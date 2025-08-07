Nivelul unui râu a fost ridicat pentru a permite excursia cu caiacul a lui JD Vance, de ziua sa

Săptămâna trecută, echipa de securitate a vicepreşedintelui a ridicat nivelul apei dintr-un râu pentru a permite o excursie cu caiacul pe care politicianul şi familia sa au făcut-o pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a lui JD Vance, potrivit AP.

Serviciul Secret al SUA a declarat că a solicitat creşterea debitului apei pentru a se asigura că ambarcaţiunile motorizate şi personalul de urgenţă „pot opera în siguranţă”, protejându-l în acelaşi timp pe vicepreşedintele republican.

Corpul de Geniu al Armatei SUA a transmis că specialiştii au modificat temporar debitul lacului Caesar Creek din sud-vestul statului Ohio. Aceştia au spus că măsura a îndeplinit criteriile operaţionale şi se încadrează în practicile normale.

„S-a stabilit că operaţiunile nu vor afecta negativ nivelurile apei în aval sau în amonte. Părţile interesate din aval au fost notificate în prealabil cu privire la creşterea uşoară a debitului, care a avut loc la 1 august 2025”, a anunţat instituţia. Ziua de naştere a lui JD Vance a fost pe 2 august.

La operaţiune au participat angajaţi de la mai multe instituţii americane ceea ce a stârnit numeroase critici.

Familia Vance a mai avut parte de astfel de tratament în timpul vacanţelor. În Italia, Colosseumul a fost închis publicului pentru ca soţia sa, Usha, şi copiii lor să poată face un tur, ceea ce a stârnit furia unor turişti. Taj Mahal a fost, de asemenea, închis vizitatorilor în timpul vizitei familiei Vance în India.