Noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, acuzat de un ministru israelian că susține organizația Hamas

Ministrul israelian pentru diaspora, Amichai Chikli, l-a acuzat miercuri pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, că este un „susţinător al Hamas”.

Amichai Chikli le-a sugerat evreilor din metropola americană să se mute în Israel, informează AFP.

Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, va prelua funcția în ianuarie anul viitor. Născut în Uganda, el devine primul primar musulman al New Yorkului.

„Oraşul care altădată era un simbol al libertăţii în lume tocmai i-a înmânat cheile unui susţinător al Hamas”, a scris Amichai Chikli pe platforma X.

העיר שבעבר הייתה לסמל החירות העולמי, מסרה את המפתחות שלה לידיו של תומך חמאס, לידיו של מי שלא רחוק בעמדותיו מהפנאטים הג׳יהאדיסטים שרצחו לפני 25 שנה שלושת אלפים מאנשיה. זהו רגע מפנה קריטי עבור העיר ניו־יורק. הבחירה שעשתה ניו יורק מערערת את יסודותיו המקום שהעניק חרות והזדמנות… pic.twitter.com/Nl8Sjpm7RG — עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) November 5, 2025

Amichai Chikli a mai scris că pozițiile lui Mamdani „nu sunt prea departe de cele ale fanaticilor jihadişti care, acum 25 de ani, au asasinat trei mii” de oameni. El s-a referit aici la atacurile din 11 septembrie 2001, de la World Trade Center și Pentagon.

„New Yorkul nu va mai fi niciodată la fel, în special pentru comunitatea evreiască”, a mai declarat ministrul, în timp ce în același mesaj pe X îndeamnă evreii să ia în considerare ideea de „a-şi face Ţara lui Israel noul cămin”.

Chikli face parte dintr-unul dintre cele mai de dreapta guverne din istoria Israelului și este cunoscut pentru pozițiile sale privind politica internațională și situația evreilor din întreaga lume.

Cu toate astea, AFP a raportat că Mamdani s-a pronunțat recent de mai multe ori împotriva antisemitismului și a criticat islamofobia.

Zohran Mamdani susține de mult cauza palestiniană. Despre statul Israel vorbește de un „regim de apartheid”, iar la ofensiva din Gaza se raportează ca la un „genocid”.