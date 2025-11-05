Noul primar al New York-ului: În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina

„În această seară, împotriva tuturor pronosticurilor, am reușit. Viitorul este în mâinile noastre”, a spus el, în timp ce mulțimea îl aclama, scrie BBC.

Mamdani a vorbit despre platforma sa, spunând că alegătorii au dat un „mandat pentru schimbare”.

„Donald Trump, știu că ne urmărești, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare”, i s-a adresat el direct președintelui Donald Trump.

În timp ce Mamdani vorbea despre el, Trump a scris pe Truth Social: „…Și așa începe!”.

În discurs, Mamdani a abordat multe dintre promisiunile sale electorale, precum și modul în care intenționează să se adreseze grupurilor cheie de alegători care au contribuit la succesul său.

El continuă să transmită mesajul său de speranță, spunând mulțimii: „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”.

El promite să apere toți newyorkezii, inclusiv pe cei care nu l-au votat, pe evreii care se confruntă cu antisemitismul și pe imigranți.

Zohran Mamdani, un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru primarul orașului New York.