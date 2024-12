NYT: Ce câştigă şi ce pierde Coreea de Nord din alianţa cu Rusia

Relaţiile diplomatice dintre Phenian şi Moscova aduc, cu sine, o serie de câştiguri, dar şi riscuri pentru Coreea de Nord. În schimbul trimiterii celor 11.000 de soldaţi nord-coreeni în Rusia, pentru a lupta împotriva Ucrainei, Phenianul are avantaje care se ridică la aproximativ 6 miliarde de dolari, arată datele furnizate de Universitatea Hankuk de Studii Străine din Coreea de Sud şi folosite de The New York Times.

Soldaţi nord-coreeni trimişi în schimbul alimentelor, petrolului şi sisteme de armament avansate

În urma trupelor trimise în sprijinul armatei ruse, Coreea de Nord primeşte din partea Moscovei alimente, petrol, bani şi sisteme avansate de armament în valoare de miliarde de dolari, care vor ajuta regimul său să suporte sancţiunile internaţionale şi să îşi modernizeze forţele armate convenţionale.

Ce oferă în schimb Phenianul Moscovei, pe lângă trupele nord-coreene? Potrivit NYT, Rusia primeşte atât rachete, cât şi obuziere din partea Coreei de Nord, care stocuri uriaşe de proiectile de artilerie, rachete şi alte arme convenţionale.

Potrivit Olenei Guseinova, cercetător la Universitatea Hankuk de Studii Străine din Seul, Coreea de Nord a obţinut până la 5,5 miliarde de dolari prin afacerile cu arme încheiate cu Rusia. Într-un raport publicat în octombrie, ea a estimat, de asemenea, că Phenianul ar putea aduce până la 572 de milioane de dolari anual prin desfăşurarea de trupe, o sumă uriaşă pentru standardele Nordului. Exporturile oficiale ale ţării s-au ridicat la 330 de milioane de dolari numai anul trecut.

Ce riscuri poate întâmpina Coreea de Nord?

Sprijinirea efortului de război al Rusiei din partea Coreei de Nord vine şi cu nota de plată. Forţele speciale nord-coreene au luptat alături de soldaţii ruşi pentru a recuceri teritoriile pierdute în favoarea Ucrainei în regiunea Kursk, au declarat oficiali sud-coreeni ai serviciilor de informaţii.

Pe de altă parte, NYT notează că sistarea aprovizionării sale poate slăbi Coreea de Nord pe plan intern.

Coreea de Nord a trimis deja atât de multe arme convenţionale şi muniţii în Rusia, încât „nu ar mai putea purta un război în Coreea chiar dacă ar dori acest lucru”, a declarat Doo Jin-ho, analist principal la Institutul Coreean pentru Analize de Apărare din Seul: „Aceasta ar putea fi cea mai mare vulnerabilitate a lui Kim Jong-un”.

În acelaşi timp, un parlamentar sud-coreean a afirmat joi că Phenianul ar fi pierdut cel puţin 100 de soldaţi nord-coreeni în luptele duse alături de armata rusă, rapoarte similare fiind emise atât de Kiev, cât şi de Washington.