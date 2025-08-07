Exerciții militare majore anunțate de Coreea de Sud și SUA. Tensiunile cresc, Coreea de Nord tot mai amenințătoare

Exercițiul — al doilea de acest tip organizat anual după cel din martie — include mii de militari implicați în simulări pe computer și manevre militare comune pe teren. Aproximativ 18.000 de soldați sud-coreeni vor participa anul acesta, în timp ce efectivele americane nu au fost comunicate oficial.

Potrivit autorităților militare, citate de AP, manevrele vor testa capacitățile de reacție și cooperare în fața unei potențiale agresiuni nord-coreene. „Vom pune accent pe amenințările nucleare, atacurile cu rachete, războiul cibernetic, bruiajul GPS și utilizarea dronelor”, a declarat Col. Lee Sung Joon, purtătorul de cuvânt al Statului Major sud-coreean, într-o conferință de presă susținută alături de omologul său american, col. Ryan Donald.

Exercițiul se desfășoară într-un climat tensionat, în contextul în care Coreea de Nord continuă să își extindă programul nuclear și refuză orice reluare a dialogului diplomatic cu Washington și Seul. De la eșuarea negocierilor în 2019, regimul de la Phenian a intensificat cooperarea militară cu Rusia, trimițând armament și personal pentru a sprijini războiul dus de Moscova în Ucraina.

Phenianul a denunțat în mod repetat aceste exerciții militare drept „repetiții pentru invazie” și a răspuns în trecut cu demonstrații de forță și teste balistice. Oficialii sud-coreeni au recunoscut că, din cauza valului de căldură din regiune, aproape jumătate dintre cele 40 de programe de antrenament în teren prevăzute inițial au fost amânate pentru luna septembrie.