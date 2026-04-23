O angajată a lui MrBeast, cel mai urmărit youtuber din lume, acuză că a fost hărțuită și concediată după ce a născut

Procesul, intentat miercuri de Lorrayne Mavromatis la un tribunal federal din Carolina de Nord, acuză MrBeastYouTube, LLC și GameChanger 24/7, LLC de încălcarea legii federale care permite angajaților eligibili să ia concediu neplătit, cu loc de muncă protejat, pentru motive familiale și medicale eligibile, inclusiv nașterea unui copil. Mavromatis a depus, de asemenea, o plângere la Comisia pentru Egalitatea Șanselor în Angajare din SUA, susținând discriminare pe criterii de sex, sarcină și represalii, potrivit AP.

Mavromatis susține că a lucrat „non-stop” atât după nașterea bebelușului, cât și în sala de nașteri. „Încă sângeram și trebuia să apar”, a declarat Mavromatis pentru Associated Press într-un interviu.

La mai puțin de trei săptămâni după ce s-a întors la muncă cu normă întreagă, ea a spus că a fost concediată.

Beast Industries neagă acuzațiile

Un purtător de cuvânt al Beast Industries a numit procesul o „plângere de urmărire a influenței” bazată pe „declarații deliberate false și declarații categoric false” într-o declarație trimisă prin e-mail. Poziția lui Mavromatis a fost eliminată, potrivit purtătorului de cuvânt, după ce noua șefă a comerțului electronic și-a reorganizat echipa.

Compania a distribuit un schimb de replici din 31 martie 2025 pe aplicația de mesagerie Slack de la locul de muncă, în care o colegă i-a spus lui Mavromatis că „nici măcar nu ar trebui să-și verifice” mesajele după ce Mavromatis a anulat o întâlnire pentru că a scris că „era de fapt în travaliu la spital chiar în acest moment”. Ca răspuns la acuzațiile conform cărora MrBeast nu a informat-o despre drepturile sale în temeiul Legii privind concediul medical și familial, compania a distribuit o captură de ecran a semnăturii sale care confirmă primirea manualului pentru angajați, inclusiv a politicilor FMLA.

„Nu ne vom supune unor avocați oportuniști care doresc să ne fabrice un câștig”, se arată în comunicat.

Procesul intentat de Mavromatis ridică acuzații tulburătoare despre cultura din spatele celui mai popular creator de filme de pe YouTube, în timp ce noii lideri ai companiei încearcă să extindă rapid imperiul media fondat de Jimmy Donaldson sub pseudonimul său MrBeast.