O brăţară veche de 3.000 de ani a dispărut dintr-un muzeu din Cairo

O preţioasă brăţară egipteană antică a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo, iar căutările sunt în curs de desfăşurare, a anunţat Ministerul Turismului şi Antichităţilor din Egipt într-un comunicat emis marţi seara, potrivit Le Figaro.

Bijuteria din aur datează din timpul domniei lui Amenemope, faraonul din Dinastia XXI (1070-945 î.Hr.), conform comunicatului. O anchetă internă a fost deschisă şi o alertă a fost trimisă tuturor autorităţilor.

Dispariţia a fost constatată în urmă cu trei zile în timpul unui inventar al obiectelor laboratorului. Incidentul nu a fost făcut public imediat pentru a „asigura buna desfăşurare a anchetelor”, a transmis ministerul egiptean.

Muzeul Egiptean din Cairo găzduieşte 170.000 de obiecte arheologice preţioase, inclusiv masca funerară de aur a lui Amenemope. Una dintre cele mai faimoase colecţii ale sale, cea găsită în mormântul lui Tutankhamon, urmează să fie transferată la noul Mare Muzeu Egiptean înainte de inaugurarea oficială programată pentru 1 noiembrie.