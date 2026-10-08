O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit parțial în Istanbul. Șapte persoane, între care un copil, sunt prinse sub dărâmături

Cauza prăbușirii nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile au deschis o anchetă. Echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele blocate, în condițiile în care există riscul ca imobilul să se prăbușească și mai mult, potrivit Associated Press.

Cinci persoane, salvate de sub dărâmături

Cele trei etaje inferioare ale clădirii, inclusiv un magazin aflat la parter, s-au surpat înainte de răsăritul soarelui, în cartierul Maltepe, situat în partea asiatică a Istanbulului.

Locatarii de la etajele superioare au fost evacuați în siguranță. Echipele de salvare au scos alte cinci persoane de sub dărâmături.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a precizat că operațiunile continuă pentru salvarea celorlalte șapte persoane rămase blocate.

Salvatorii au reușit să ia legătura cu un copil de șase ani

Potrivit guvernatorului, echipele de intervenție au reușit să stabilească un contact cu un copil de șase ani prins sub dărâmături, însă nu au putut ajunge la el din poziția în care se aflau. Salvatorii încearcă acum o altă cale de acces.

Davut Gül a avertizat că imobilul riscă să se prăbușească în continuare, ceea ce îngreunează intervenția. Din motive de siguranță, autoritățile au evacuat și clădirile din apropiere.

Istanbulul și alte regiuni ale Turciei trec printr-un amplu program de transformare urbană, care urmărește înlocuirea clădirilor vechi și vulnerabile la cutremure cu locuințe mai sigure.