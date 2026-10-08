Prima pagină » Știri externe » O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit parțial în Istanbul. Șapte persoane, între care un copil, sunt prinse sub dărâmături

O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit parțial în Istanbul. Șapte persoane, între care un copil, sunt prinse sub dărâmături

O clădire cu șapte etaje din Istanbul s-a prăbușit parțial joi, iar cel puțin șapte persoane, inclusiv un copil de șase ani, au rămas prinse sub dărâmături, au anunțat autoritățile.
O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit parțial în Istanbul. Șapte persoane, între care un copil, sunt prinse sub dărâmături
Sursa foto: X @sabah
Alexandra-Valentina Dumitru
08 oct. 2026, 10:18, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cauza prăbușirii nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile au deschis o anchetă. Echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele blocate, în condițiile în care există riscul ca imobilul să se prăbușească și mai mult, potrivit Associated Press.

Cinci persoane, salvate de sub dărâmături

Cele trei etaje inferioare ale clădirii, inclusiv un magazin aflat la parter, s-au surpat înainte de răsăritul soarelui, în cartierul Maltepe, situat în partea asiatică a Istanbulului.

Locatarii de la etajele superioare au fost evacuați în siguranță. Echipele de salvare au scos alte cinci persoane de sub dărâmături.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a precizat că operațiunile continuă pentru salvarea celorlalte șapte persoane rămase blocate.

Salvatorii au reușit să ia legătura cu un copil de șase ani

Potrivit guvernatorului, echipele de intervenție au reușit să stabilească un contact cu un copil de șase ani prins sub dărâmături, însă nu au putut ajunge la el din poziția în care se aflau. Salvatorii încearcă acum o altă cale de acces.

Davut Gül a avertizat că imobilul riscă să se prăbușească în continuare, ceea ce îngreunează intervenția. Din motive de siguranță, autoritățile au evacuat și clădirile din apropiere.

Istanbulul și alte regiuni ale Turciei trec printr-un amplu program de transformare urbană, care urmărește înlocuirea clădirilor vechi și vulnerabile la cutremure cu locuințe mai sigure.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
Gandul
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cea mai sănătoasă legumă din lume. E mai bună decât spanacul și are un scor nutrițional de nota 10!
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor