Prima pagină » Știri externe » O delegație pakistaneză a sosit la Teheran pentru a destinde tensiunile și a organiza noi discuții între SUA și Iran

Șeful armatei pakistaneze a sosit miercuri pentru discuții la Teheran, aceasta fiind cea mai recentă mișcare diplomatică menită să atenueze tensiunile din Orientul Mijlociu și să organizeze o a doua rundă de negocieri între Statele Unite și Iran, după aproape șapte săptămâni de război.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
15 apr. 2026, 20:08, Știri externe

Armata pakistaneză a declarat că delegația l-a inclus și pe ministrul de interne al țării și alți înalți oficiali din domeniul securității. Grupul este „parte a eforturilor de mediere în curs”, a declarat armata, dar nu a oferit detalii, potrivit AP.

Pakistanul a devenit un mediator cheie în conflict după ce a găzduit discuții directe rare între SUA și Iran la Islamabad, o mișcare despre care autoritățile au spus că a contribuit la reducerea diferențelor dintre cele două părți.

Între timp, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a sosit în Arabia Saudită într-o vizită oficială pentru a discuta probleme regionale. Un comunicat al biroului lui Sharif a precizat că acesta a fost primit pe aeroportul din Jeddah de înalți oficiali saudiți. Sharif a fost însoțit de ministrul de externe și ministrul informației din Pakistan.

