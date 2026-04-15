O delegație pakistaneză a sosit la Teheran pentru a destinde tensiunile și a organiza noi discuții între SUA și Iran

Armata pakistaneză a declarat că delegația l-a inclus și pe ministrul de interne al țării și alți înalți oficiali din domeniul securității. Grupul este „parte a eforturilor de mediere în curs”, a declarat armata, dar nu a oferit detalii, potrivit AP.

Pakistanul a devenit un mediator cheie în conflict după ce a găzduit discuții directe rare între SUA și Iran la Islamabad, o mișcare despre care autoritățile au spus că a contribuit la reducerea diferențelor dintre cele două părți.

Între timp, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a sosit în Arabia Saudită într-o vizită oficială pentru a discuta probleme regionale. Un comunicat al biroului lui Sharif a precizat că acesta a fost primit pe aeroportul din Jeddah de înalți oficiali saudiți. Sharif a fost însoțit de ministrul de externe și ministrul informației din Pakistan.