O fabrică de porțelanuri din Ungaria, celebră în toată lumea, și-a eficientizat energetic afacerea, asigurând locurile de muncă a 600 de muncitori

Anunțul a fost făcut de Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, joi, în orașul Herend, Veszprém, potrivit hungarytoday.hu. Investiția face parte din programul guvernamental „Factory Rescue Program”.

Compania, cunoscută la nivel mondial pentru porțelanul de lux pictat manual, a investit 742 milioane forinți (1,9 milioane euro) în modernizarea sursei de energie. Măsurile vor permite economisirea a aproximativ 40.000 de metri cubi de gaze naturale anual. Proiectul a fost sprijinit de guvern cu un grant de 293 milioane forinți (748.000 euro).

Ministrul Szijjártó a subliniat că acest demers este esențial pentru competitivitatea internațională a companiei.

„Cu o rată de export de 90%, Herend este un etalon al economiei maghiare care se bazează pe o infrastructură energetică stabilă și eficientă, mai ales în perioade de incertitudine globală”, a precizat el.

Oficialul a prezentat și bilanțul „Factory Rescue Program”, lansat ca răspuns la creșterea prețurilor la energie cauzată de războiul din Ucraina.

În total, 140 de companii (dintre care 120 maghiare) au beneficiat de sprijin pentru investiții în energie regenerabilă, cu un volum total de 300 miliarde forinți (765 milioane euro), contribuind la menținerea a peste 50.000 de locuri de muncă la nivel național.

Ministrul a criticat politica energetică europeană

Ministrul a avertizat că Europa se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de aprovizionare cu petrol, ca urmare a conflictului din Iran și a unui posibil blocaj al Strâmtorii Ormuz.

El a criticat dur politica energetică europeană, considerând că renunțarea la petrolul rusesc a fost o „decizie greșită”. „Europa va fi cel mai mare pierzător în această nouă criză. Când sursele de energie devin rare, prețurile cresc drastic, punând în pericol competitivitatea companiilor și, implicit, locurile de muncă”, a avertizat Szijjártó.

Ministrul a asigurat că guvernul va continua să lupte pentru accesul la energie la prețuri accesibile, indiferent de proveniența sa. El a concluzionat că energia accesibilă rămâne fundamentul atât pentru nivelul de trai al familiilor, cât și pentru succesul afacerilor tradiționale ungare, precum Herend Porcelain Manufactory.