Ungaria și Rusia semnează un plan de 12 puncte pentru consolidarea legăturilor politice și economice

O serie de documente recente arată că există intenția prim-ministrului Viktor Orbán de a apropia Ungaria de Rusia, atât pe plan economic, cât și politic. Subiectul a fost folosit de opoziție în campania electorală de dinaintea alegerilor de duminică, 12 aprilie, din Ungaria.

Guvernul ungar a încheiat un acord cu Rusia pentru extinderea relațiilor economice, comerciale, energetice și culturale, conform documentelor obținute de POLITICO și întocmite de guvernul rus.

Documentele arată și explică destul de precis planurile de apropiere între Budapesta și Moscova.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, și ministrul rus al sănătății, Mihail Murashko, au semnat un plan în 12 puncte care stabilește domeniile de cooperare după întâlnirea lor de la Moscova din decembrie.

Textul documentelui, care nu a fost făcut public anterior, acoperă sectoare precum energia nucleară, educația și sportul.

În timp ce Viktor Orbán își prezintă relațiile apropiate cu Kremlinul, rivalul său electoral, Péter Magyar, a declarat că aceste legături reprezintă un punct slab și a acuzat guvernul de „trădare sfruntată” datorită apropierii de Moscova.

Întâlnirea de la Moscova a fost a 16-a reuniune a Comisiei Interguvernamentale Ruso-Ungare pentru Cooperare Economică (IGC), lansată în 2005, care se reunește aproximativ anual, alternând între Rusia și Ungaria.

Invazia rusească în Ucraina, începută în februarie 2022, a afectat fluxurile comerciale și relațiile economice dintre cele două țări.

Documentele menționează că în cadrul reuniunii din 9 decembrie 2025 au fost abordate și probleme legate de comerțul bilateral, cooperarea economică, sectorul energetic, industria, sănătatea, agricultura, construcțiile, precum și domeniul cultural și umanitar.

Ele punctează importanța „dezvoltării unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două țări în domenii de interes reciproc”.

Întrebat despre implicațiile documentelor pentru politica Ungariei, Péter Szijjártó a declarat: „Cooperarea bilaterală a Ungariei este ghidată de interesul național, nu de nicio presiune de a se conforma presei liberale extrem de părtinitoare. Continuați munca părtinitoare!”.

Ministerul de Externe al Rusiei nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Energie și resurse strategice

Printre angajamentele menționate se numără și stimularea comerțului bilateral, afectat de sancțiunile UE împotriva Rusiei, și permiterea proiectelor rusești de electricitate și hidrogen în Ungaria.

Documentele mai menționează cooperarea în petrol, gaze și combustibil nuclear.

Acordul include consolidarea educației în limba rusă prin importul de profesori, recunoașterea reciprocă a diplomelor și programe de schimb pentru studenți.

Programele de schimb vor continua în domenii culturale și sportive, deși Rusia a fost acuzată că folosește astfel de evenimente pentru propagandă. Cele două părți au discutat și un plan de acțiune 2026-2027 pentru sport și arte performative.

Documentele includ și mențiunea că legăturile cu Rusia nu trebuie să fie „incompatibile cu obligațiile Ungariei care decurg din apartenența sa la Uniunea Europeană”.