O femeie a născut la festivalul Burning Man, fără să știe că este însărcinată

Conform NBC News, un cuplu prezent la festivalul Burning Man din deșertul Nevada a trăit un moment cu totul neașteptat, după ce Kayla Thompson a născut pe 27 august în baia rulotei lor, fără să fi știut anterior că este însărcinată.

Fetița, care cântărește 1,6 kilograme, a venit pe lume cu ajutorul participanților la eveniment, între care se aflau un medic pediatru, o asistentă de neonatologie și un obstetrician-ginecolog.

Kayla Thompson a povestit pentru The New York Times că se afla în pat cu soțul ei, Kasey, când a început să simtă dureri puternice.

„Minute mai târziu nășteam în baia rulotei”, a spus ea, adăugând că nu a avut simptome de sarcină și nici nu părea să fie însărcinată.

După naștere, atât mama, cât și nou-născutul au fost preluați de echipele medicale de la Burning Man și transferați la un spital din Reno, Nevada.

Din cauza lipsei de locuri, doar bebelușul a fost transportat cu elicopterul, în timp ce Kayla a ajuns cu ambulanța. „A fost cea mai grea decizie din viața mea, să aleg dacă merg cu copilul sau cu soția”, a declarat Kasey Thompson.

Reprezentanții Burning Man Project au transmis un mesaj de felicitare familiei: „În mijlocul vântului, al căldurii și al furtunilor, ei au adus pe lume o nouă viață. Dintre toate lucrurile pe care le sărbătorim la Burning Man, nașterea, conexiunea, transformarea și bucuria sunt cele mai dragi inimilor noastre.”