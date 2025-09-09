O mare companie aeriană oferă Wi-Fi gratuit în unele dintre aeronavele sale

Compania Air France oferă Wi-Fi gratuit de mare viteză în patru dintre aeronavele sale.

„Două Embraer 190 și două Airbus A220” sunt echipate cu Wi-Fi de foarte mare viteză, iar „un Airbus A350” va urma exemplul în această săptămână, a anunțat compania aeriană marți, potrivit Le Figaro.

Acesta este primul pas care ar trebui să ducă la implementarea unor noi oferte, parte a serviciilor „de lux”, în „30%” din aeronavele companiei aeriene până la sfârșitul anului. Sistemul va fi extins în „întreaga sa flotă până la sfârșitul anului 2026”, inclusiv în cursele regionale. Serviciul este gratuit și disponibil clienților care au un cont Flying Blue. Prin urmare, ceilalți vor trebui să își creeze un cont înainte de a putea accesa internetul.

Până la implementarea Wi-Fi-ului pe toate aeronavele, „compania aeriană continuă să ofere un serviciu de conectivitate la bordul aeronavelor care nu sunt încă echipate cu Wi-Fi de foarte mare viteză: un permis gratuit de mesaj pentru membrii Flying Blue și un serviciu plătit care acoperă alte utilizări”, transmite Air France. Acest serviciu este oferit printr-un parteneriat între Air France și compania americană Starlink.