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O peșteră uriașă a apărut în centrul Parisului. Instalația care transformă unul dintre cele mai cunoscute poduri ale orașului

Turiștii și localnicii care traversează zilele acestea unul dintre cele mai aglomerate poduri din Paris au parte de o experiență neașteptată. În locul priveliștii obișnuite asupra Senei, ei pășesc printr-o peșteră artificială, cu stalactite, lumini difuze și sunete care imită picăturile de apă, anunță Euronews.
O peșteră uriașă a apărut în centrul Parisului. Instalația care transformă unul dintre cele mai cunoscute poduri ale orașului
Sursa foto: Youtube
Victor Dan Stephanovici
16 iun. 2026, 11:30, Cultură-Media
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Instalația, denumită „Caverna”, este cea mai nouă creație a artistului francez JR (Jean-René, n.e.) și acoperă în întregime celebrul Pont Neuf, cel mai vechi pod al capitalei franceze. Lucrarea are aproximativ 120 de metri lungime și până la 18 metri înălțime. Vizitatorii pot traversa gratuit spațiul, deschis permanent până pe 28 iunie, scrie Euronews.

Pont Neuf, Paris. ”Caverna”, este cea mai nouă creație a artistului francez JR. Sursa foto: Youtube

Experiența este completată de o coloană sonoră realizată de Thomas Bangalter, cunoscut publicului drept unul dintre fondatorii duo-ului Daft Punk. Scopul proiectului este simplu, dar ambițios: să îi facă pe trecători să uite pentru câteva clipe că se află în inima Parisului și să îi transporte într-un decor care amintește de o peșteră naturală.

Vizitatorii spun că senzația este surprinzător de realistă. Lumina redusă, efectele sonore și structurile care imită formațiunile stâncoase creează impresia unei incursiuni subterane, chiar dacă totul se află deasupra apei, în centrul orașului.

Un omagiu pentru o lucrare celebră

Proiectul amintește de un alt moment celebru din istoria podului. În 1985, artiștii Christo și Jeanne-Claude au acoperit Pont Neuf cu material textil, într-o instalație care a atras milioane de vizitatori și a rămas una dintre cele mai cunoscute intervenții artistice urbane din lume. Noua lucrare a lui JR continuă această tradiție a transformării spațiilor publice în experiențe artistice accesibile tuturor.

Vremea a amânat inaugurarea

„Caverna” trebuia să fie deschisă încă din 6 iunie, însă furtunile și rafalele puternice de vânt au provocat rupturi importante în structura gonflabilă. Artistul a explicat că proiectele desfășurate în spațiul public sunt adesea marcate de dificultăți tehnice, însă de această dată lucrările de reparație s-au desfășurat chiar în centrul Parisului, sub privirile trecătorilor.

Artistul francez JR, autorul „Cavernei”. Sursa foto: Youtube

După zece zile de întârziere, instalația este acum complet funcțională. Mai mult, JR susține că interiorul rămâne cu aproximativ 15 grade Celsius mai răcoros decât exteriorul în timpul zilelor caniculare, comportându-se aproape ca o peșteră adevărată.

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