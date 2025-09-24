O porțiune a unei străzi s-a prabușit și groapă uriașă a apărut în mijlocul orașului Bangkok

O porțiune a unui drum cu patru benzi din Bangkok, Thailanda, s-a prăbușit miercuri, formând o groapă uriașă care a perturbat traficul, a deteriorat infrastructura și a determinat evacuări în zona înconjurătoare, potrivit AP.

Nu au existat victime, dar trei vehicule au fost avariate, a declarat guvernatorul capitalei thailandeze, Chadchart Sittipunt. El a spus că prăbușirea pare să fie cauzată de lucrările din subteran la o gară.

Alunecarea de teren a distrus rețelele electrice de apă și de canalizare. Mai multe mașini au reușit să se retragă în ultimul moment de pe marginea craterului în formare.

O margine a gropii este chiar în fața unei secții de poliție. De asemenea, un spital din apropiere a anunțat că va închide serviciile ambulatorii timp de două zile.