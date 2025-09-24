MAE, atenționare de călătorie pentru două provincii din China. Un taifun va lovi puternic zonele

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români că taifunul Ragasa, echivalentul unui uragan de categoria 5, va afecta în perioada 24-25 septembrie provinciile Guangdong și Hainan, precum și regiunea autonomă Guangxi din China. MAE recomandă cetățenilor să își asigure provizii.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în provinciile Guangdong și Hainan, respectiv regiunea autonomă Guangxi, din Republica Populară Chineză asupra faptului că taifunul Ragasa, echivalentul unui uragan de categoria 5, urmează să afecteze zonele menționate în perioada 24-25 septembrie 2025.

Se așteaptă probleme mari în transportul public și în accesul la bunuri și servicii esențiale.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească evoluțiile fenomenului meteo din surse oficiale, să se asigure că au provizii de apă și hrană pentru cel puțin 3 zile, să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările autorităților locale.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Beijing: +86 106 532 3616, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanență al Ambasadei României la Beijing: +86 186 1173 7488.