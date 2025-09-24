Războiul din Ucraina, ziua 1309. Rusia a lansat un atac cu drone asupra orașului Zaporojie / Zelenski: Ucraina construiește o nouă arhitectură de securitate

Zelenski: Ucraina construiește o nouă arhitectură de securitate. Memorandumul de la Budapesta a eșuat

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, în cadrul reuniunii la nivel înalt a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, că țara sa construiește o nouă arhitectură de securitate, întrucât Memorandumul de la Budapesta a „eșuat” și s-a transformat în „vorbe goale”.

„Memorandumul de la Budapesta, menit să garanteze securitatea Ucrainei în schimbul renunțării la armele nucleare, a eșuat. Acesta a demonstrat că promisiunile internaționale se pot transforma în vorbe goale. De aceea, astăzi, împreună cu Marea Britanie, Franța și deja cu mai mult de 30 de națiuni din Coaliția noastră a celor dispuși, construim o nouă arhitectură de securitate”, a spus Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

Avertismentul lui Rubio: Răbdarea lui Trump față de Rusia „nu este infinită”

Președintele SUA, Donald Trump, are „oportunitatea și opțiunile” de a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit The Kyiv Independent.

„Președintele a dat dovadă de o răbdare extraordinară în ceea ce privește neaplicarea de sancțiuni suplimentare, în speranța unei evoluții pozitive (…) dar răbdarea lui nu este infinită”, a avertizat Rubio.

Trump își schimbă tonul față de Rusia. Zelenski, despre Trump: „Acum are mult mai multă încredere în mine”

Președintele SUA, Donald Trump, are acum mai multă încredere în Kiev, după ce președintele rus Vladimir Putin s-a dovedit a fi necinstit, a declarat, marți, președintele Volodimir Zelenski reporterilor

„Treptat, (Trump) și-a dat seama că Putin pur și simplu împărtășea informații care erau departe de adevărul de pe câmpul de luptă. Acum are mult mai multă încredere în mine, deoarece informațiile pe care le deține serviciul meu de informații sunt împărtășite partenerilor noștri”, a spus liderul ucrainean, potrivit The Kyiv Independent.

Declarația surpriză a lui Trump: „Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO, poate recâștiga tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la începutul invaziei, scrie Reuters.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de unde a început acest război reprezintă o opțiune foarte realistă”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol reduc exporturile rusești de motorină la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani

Atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor de petrol rusești au dus la scăderea exporturilor rusești de motorină la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani, a relatat Financial Times.

16 dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia au fost lovite de drone ucrainene din august 2025. Întreruperile au limitat capacitatea de rafinare a Rusiei cu peste 1 milion de barili pe zi, a declarat grupul de cercetare Energy Aspects pentru FT, reducând exporturile sub nivelurile dinainte de război.

Zelenski solicită un sistem comun occidental de apărare aeriană pentru a doborî rachetele și dronele rusești deasupra Ucrainei

În discursul său din 23 septembrie în fața Consiliului de Securitate al ONU, președintele Volodimir Zelenski a solicitat membrilor Coaliției celor Dispuși să ajute Ucraina să doboare rachetele și dronele rusești lansate deasupra spațiului aerian ucrainean.

„Dacă am putea consolida spațiul nostru aerian cu un sistem comun pentru a opri rachetele și dronele rusești, acest lucru ar forța Rusia să înceteze atacurile aeriene. Pentru că totul ar putea fi oprit și astfel (președintele rus Vladimir) Putin ar fi forțat să stea aici, sau într-un alt loc respectabil, și să caute o armistițiu pe teren”, a declarat Zelenski, notează The Kyiv Independent.

Rusia a lansat un atac cu drone asupra orașului Zaporojie

Rusia a lansat marți un atac cu drone asupra orașului Zaporojie din sudul țării, ucigând o persoană și rănind cel puțin alte 15, a declarat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov.

Potrivit The Kyiv Independent, atacul a avut loc în jurul momentului în care se desfășura o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Volodimir Zelenski, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite de la New York.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor cauzate sau la starea victimelor rănite.