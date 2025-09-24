UE ar putea acorda Ucrainei un împrumut de până la 130 de miliarde de euro

Împrumutul va fi destinat reparațiilor în urma daunelor provocate de Invazia Rusiei în Ucraina.

Potrivit unor surse din rândul oficialilor europeni citate de Reuters, suma ar putea ajunge până la 150 de miliarde de euro, însă valoarea exactă se va stabili abia după Evaluarea Fondului Monetar Internațional a necesităților de finanțare ale Ucrainei în 2026 și 2027.

Inițiativa a apărut încă de la începutul războiului, fiind lansată de Ursula von der Leyen în 10 septembrie.

Împrumutul, care este destinat spre sprijinirea ucrainei în eforturile de război, va fi rambursat abia după ce Kievul va primi despăgubiri de la Rusia în cazul în care cele două țări ajung la un acord de pace. Riscul ar fi suportat în mod colectiv de țările europene și, eventual, de alte țări din G7, după cum a precizat șefa Comisiei Europene.

Banii din activele rusești înghețate, în conturile Bruxelles-ului

Potrivit Reuters, cea mai mare parte din banii proveniți din activele Rusești deținute în Europa se află în depozitul central de valori mobiliare Euroclear din Belgia. Este vorba despre aproximativ 210 miliarde de euro.

Potrivit oficialilor europeni, 175 de miliarde de euro din activele din Euroclear au ajuns deja la scadență, devenind lichidități care ar putea constitui baza unui nou împrumut.

Cu toate acestea, înainte ca UE să meargă mai departe cu împrumutul pentru reparații, ar dori să ramburseze împrumutul G7, în valoare de 45 de miliarde de euro convenit anul trecut, spun sursele citate din rândul oficialilor UE.

După rambursarea împrumutului G7 ar rămâne, potrivit surselor, suma de 130 de miliarde de euro din soldul disponibil pentru noul instrument.