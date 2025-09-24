Kremlinul a respins ironic criticile președintelui american privind războiul din Ucraina, calificându-le drept superficiale și propagandistice, și a subliniat că Rusia nu este deloc slăbită, nici militar, nici economic.

„Rusia nu este un tigru, ci este mai degrabă un urs. Iar urșii de hârtie nu există”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat postului de radio RBC, citat de The Economic Times.

„Uniunea Europeană va plăti pentru tot”

Oficialul rus a sugerat că Trump a renunțat la orice pretenție de intermediere a păcii și că încearcă să se distanțeze de conflict, lăsând responsabilitatea în sarcina Ucrainei și a Uniunii Europene. Schimbarea a fost interpretată în Rusia drept un abandon mascat.

„SUA se spală pe mâini. Uniunea Europeană va plăti pentru tot”, a spus influentul oligarh ultra-naționalist Konstantin Malofeev, adăugând că „Trump a trimis Ucraina să lupte cu Rusia alături de Europa, în timp ce cumpără arme de la americani”.

Peskov a subliniat că Rusia continuă avansul militar „cu grijă”, pentru a „minimiza pierderile și a nu compromite potențialul ofensiv”, respingând astfel sugestiile lui Trump că armata rusă ar acționa „fără sens”.

Elita rusă îl atacă pe Trump cu sarcasm: „ghicitor în tarot”

Reacțiile din partea elitei ruse au fost la fel de acide. Senatorul Dmitri Rogozin l-a acuzat pe Trump că încearcă doar să creeze tensiuni, punând sub semnul întrebării capacitatea acestuia de a conduce din nou Statele Unite: „Retorica lui este atât de nedemnă, încât e greu de imaginat că cineva ca el ar putea conduce din nou o mare putere”.

„Trump debutează ca ghicitor în tarot, spunându-i unei doamne divorțate de trei ori că va întâlni totuși un prinț miliardar dacă își cumpără cristalele magice”, a scris pe X șefa televiziunii RT, Margarita Simonian, care a ironizat în acest mod promisiunile lui Trump către Ucraina. Russia Today este unul dintre organele de propagandă externă al Kremlinului, fiind controlată direct sau indirect de autoritățile ruse și finanțată integral din bugetul rus.

„Un tigru de hârtie” – evaluarea lui Trump despre Rusia

Trump a criticat marți performanța armatei ruse, scriind pe rețeaua sa Truth Social că „Moscova luptă fără țintă timp de trei ani și jumătate, un război care ar fi trebuit să ia unei puteri militare reale mai puțin de o săptămână pentru a-l câștiga. Acest lucru nu diferențiază Rusia și o face să pară un tigru de hârtie”.

