Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump / Declarațiile celor doi lideri

UPDATE Nume importante iau parte la discuțiile de la Mar-a-Lago

Mai mulți consilieri și membri ai cabinetului stau în sala de mese de la Mar-a-Lago în timpul întrevederii dintre Trump și Zelenski. Printre ei se numără secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, șefa de cabinet Susie Wiles și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major.

De asemenea, sunt prezenți Steve Witkoff, trimisul special al președintelui pentru pace, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, conform New York Times.

În delegația ucraineană, alături de Zelenski, se află și ministrul economiei, Oleksii Sobolev, ceea ce indică faptul că discuțiile vor aborda și redresarea postbelică a Ucrainei, despre care Trump spune că „există o bogăție enormă de exploatat”.

UPDATE 21:39 „Beneficii economice pentru Ucraina” în planul de pace, afirmă Trump

Donald Trump a declarat că ar putea exista „beneficii economice importante” pentru Ucraina în cadrul unui potențial acord de pace cu Rusia, scrie Sky News.

Președintele Statelor Unite a făcut aceste declarații după ce l-a primit pe Volodimir Zelenski la reședința sa din Mar-a-Lago.

„Există beneficii economice importante pentru Ucraina și pentru că, după cum știți, sunt multe reconstrucții de făcut. Există multe bogății de obținut și ei au bogății mari, potențial bogății mari. Vor să înceapă. Există un beneficiu economic important pentru Ucraina.”, a spus el.

UPDATE 20:41

Înainte ca cei doi lideri să se întoarcă pentru a intra în clădire, Donald Trump a declarat reporterilor că el crede că se prefigurează un sfârșit „rapid” al războiului.

„Fie se va termina, fie va continua mult timp și milioane de oameni vor muri. Și nimeni nu vrea asta. Cred că putem avansa foarte rapid.”, a spus Trump.

Știrea inițială

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la clubul Mar-a-Lago al președintelui american Donald Trump din Palm Beach, Florida, pentru discuții de pace cu miză mare.

Liderul ucrainean a intrat în club și l-a salutat pe Donald Trump cu o strângere de mână înainte de a intra în proprietatea în stil mediteranean. Zelenski poartă un costum negru, asortat cu o cămașă de aceeași culoare.

Vorbind alături de Volodimir Zelenski în fața reședinței sale Mar-a-Lago, Donald Trump a spus că președintele rus Vladimir Putin „dorește cu adevărat pacea”.

„Au murit prea mulți oameni și cred că ambii președinți doresc să ajungă la un acord”, afirmă Trump.

„Cred cu adevărat că avem premisele unui acord care este bun pentru Ucraina, bun pentru toată lumea. Nu există nimic mai important.”

El a mai spus că va exista un acord de securitate „puternic” pentru Ucraina și că „națiunile europene sunt foarte implicate”.

„Consider că națiunile europene au fost cu adevărat minunate și sunt foarte în acord cu această întâlnire și cu încheierea unui acord. Sunt cu toții oameni extraordinari.”

Trump a declarat anterior că discuțiile lor vor avea loc în sala de mese a clubului Mar-a-Lago, un spațiu ornamentat cu picturi murale.

Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc, duminică, în Florida. În centrul discuțiilor se află planul de pace în 20 de puncte, anunțat în această săptămână de către biroul președintelui ucrainean.

Anterior, Donald Trump a anunțat, într-o postare pe contul său de Truth Social, că a vorbit la telefon cu Vladimir Putin.

„Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei, înaintea întâlnirii mele de astăzi, la ora 13:00 (ora 20:00, ora României – n.r.), cu președintele Zelenski al Ucrainei. Întâlnirea va avea loc în sala principală de mese de la Mar-a-Lago”, a fost mesajul postat de Trump pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă nu a oferit, în postarea sa, detalii suplimentare despre ce subiecte au fost discutate în cadrul apelului.