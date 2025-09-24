Kremlinul îl contrazice pe Trump: Ideea că Ucraina poate recuceri teritorii este „profund greșită”

Kremlinul avertizează că ideea lui Trump conform căreia Ucraina poate recuceri teritoriul ocupat este „profund greșită”, anunță Sky News.

Potrivit oficialilor ruși, invadarea Ucrainei „nu a fost un război fără scop”.

De asemenea, Kremlinul susține că procesul de normalizare a relațiilor cu Washingtonul avansează mult mai lent decât spera.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO, poate recâștiga tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la începutul războiului.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de unde a început acest război reprezintă o opțiune foarte realistă”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

În postare, Trump a criticat modul în care Rusia duce războiul, spunând că a luptat „fără direcție” într-un conflict pe care o „adevărată putere militară” l-ar fi câștigat „în mai puțin de o săptămână”.

În trecut, însă, Trump a susținut că atât Kievul, cât și Moscova ar trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului.