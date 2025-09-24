Atac cibernetic major asupra administrației proruse din Crimeea reușit de Ucraina

Ucraina a reușit un nou atac cibernetic asupra autorităților ruse de ocupație din Crimeea, accesând peste 100 de terabytes de informații clasificate, a declarat miercuri o sursă din cadrul serviciului de informații militare (HUR) pentru Kyiv Independent.

Datele obținute includ corespondența oficială a liderului prorus din Crimeea, Serghei Aksionov, dar și comunicări interne între ministerele și serviciile de ocupație.

Printre cele mai grave descoperiri se află dosare ce documentează răpirea copiilor ucraineni din regiunile ocupate Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporijjea.

Listele conțin informații personale despre minori, tutorii acestora și locurile unde trăiau sau învățau.

Sursa citată a precizat că aceste informații au fost transmise autorităților judiciare ucrainene pentru investigarea crimelor de război legate de răpirea copiilor.

Conform bazei de date oficiale „Copiii Războiului”, 19.546 de copii ucraineni au fost confirmați ca deportați sau forțat relocați în Rusia, teritoriile ucrainene ocupate sau Belarus de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, iar doar 1.605 au fost aduși înapoi.

Hack-ul a mai scos la iveală liste cu militari ruși și date despre rudele lor, evidențe privind prizonieri, victime și documente de compensații, precum „indemnizații de înmormântare” și cereri pentru terenuri în Crimeea.

De asemenea, corespondența oficială confirmă penuria de combustibili și lubrifianți provocată de loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Aceasta este a doua pătrundere reușită în serverele administrației din Crimeea în ultimele luni.

După o breșă similară în iulie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a investigat administrația lui Aksionov pentru o posibilă „cârtiță”, dar nu a găsit nicio scurgere internă, a mai precizat sursa.