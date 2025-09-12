O rețea de licee fantomă a fost descoperită la Kiev. Schema oferea refugiu legal celor care voiau să scape de Legea Marțială

O schemă impresionantă de fraudare a sistemului de mobilizare a fost destructurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în Kiev și Vinnița, unde o rețea de afaceriști înființase opt „licee private” inexistente, doar pentru a angaja fictiv bărbați apți de recrutare. Aceștia nu erau înscriși ca elevi, ci apăreau în acte ca personal didactic sau administrativ – profesori, asistenți sau angajați ai instituției – o categorie protejată legal de mobilizare în Ucraina.

Pe perioada legii marțiale, profesorii și angajații școlilor pot primi amânare de la mobilizare, întrucât sistemul de educație este considerat esențial pentru funcționarea societății, iar acești angajați trebuie să-și continue activitatea. Rețeaua a exploatat exact această prevedere, oferind contra cost locuri de muncă fictive în școli care nu existau nici măcar fizic.

„Școlile existau doar pe hârtie, nu aveau adrese fizice și nu desfășurau nicio activitate educațională, deși aveau licențe de la Administrația de Stat a orașului Kiev pentru a desfășura activități educaționale”, au comunicat vineri serviciile de securitate, citate de Interfax-Ukraine.

Angajări fictive vândute pe mii de dolari

În total, peste 200 de recruți din întreaga țară ar fi plătit pentru a beneficia de aceste angajări fictive, cu scopul de a obține „amânări” de la mobilizare. Prețul „libertății” era de 3.000 de dolari, la care se adăuga o taxă lunară de aproape 20.000 de hrivne (echivalentul a peste 500 de dolari), justificată ca „salariu” sau contribuție pentru menținerea statutului fals de angajat în instituția de învățământ.

„O parte din bani ajungea în buzunarele capilor rețelei, iar restul era trecut ca salariu pentru directorii fictivi ai școlilor fantomă”, se precizează în mesajul transmis de instituția ucraineană pe canalul său oficial de Telegram.

Banii ilegali investiți în lux

Cu banii câștigați, capul rețelei și-a cumpărat un automobil de lux în valoare de 6 milioane de grivne, echivalentul a aproape 160.000 de dolari, și apartamente premium în centrul Kievului.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit telefoane, ștampile, acte false și ciorne care confirmă întreaga activitate infracțională.

Trei persoane au fost reținute, printre care organizatorul schemei, contabilul și unul dintre „directorii” liceelor false. Alți doi complici au fost puși sub acuzare. Toți sunt cercetați pentru obstrucționarea activității Forțelor Armate ale Ucrainei, faptă pedepsită cu până la 8 ani de închisoare.

Ancheta continuă pentru a identifica și alți recruți implicați în fraudă și a aduce întreaga rețea în fața justiției.