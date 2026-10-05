O țară europeană își închide școlile din lipsă de copii. Semnalul de alarmă pentru întregul continent

În acest an, scăderea numărului de elevi a determinat autoritățile din Grecia să închidă 75 de școli, în timp ce cursurile au fost suspendate sau suspendarea a fost prelungită în cazul altor peste 400, potrivit The Independent.

Situația este deosebit de gravă în comunitățile izolate, unde plecarea tinerilor și scăderea natalității amenință nu doar școlile, ci însăși supraviețuirea localităților.

O școală cu doar doi elevi

Pe insula Kalamos, ultima școală mai are în acest an doar doi elevi, ambii în clasa a VI-a. În septembrie, cei doi învățau într-o sală în care cele mai multe bănci au rămas nefolosite.

Anul viitor, după ce elevii vor pleca pe continent pentru gimnaziu, școala urmează să fie închisă. Grădinița din apropiere a fost deja închisă în urmă cu trei ani, iar jucăriile și cărțile pentru copii au rămas pe rafturi.

„De obicei, profesorii sunt repartizați pe aceste insule împotriva voinței lor. În cazul Kalamos, însă, există profesori și educatori care, din câte știu, vor să vină, dar nu există copii”, a declarat pentru Associated Press Chryssa Ntalaka, singura profesoară a școlii.

Kalamos mai are doar aproximativ 80 de locuitori permanenți. În urmă cu un deceniu, aproximativ 40 de copii frecventau școlile și serviciile publice de îngrijire de pe insulă.

Comunitățile izolate, primele lovite de declinul demografic

Cazul insulei grecești reflectă o problemă care se extinde în Europa. Regiunea include 16 dintre cele 20 de țări cu cele mai îmbătrânite populații din lume, situația fiind deosebit de pronunțată în sudul continentului.

Insulele mici și satele montane sunt printre primele comunități în care declinul populației duce la dispariția școlilor și a altor servicii. Aproximativ 17 milioane de persoane trăiesc pe peste 4.000 de insule din Uniunea Europeană, dintre care aproximativ 200 aparțin Greciei.

De la Croația la Japonia, insulele încearcă să-și salveze școlile

Problema nu este limitată la Grecia. Croația a investit 4,6 miliarde de euro în insulele sale în ultimii zece ani, inclusiv în construirea sau extinderea a 20 de grădinițe și în renovarea școlilor primare și a bazelor sportive.

Situația este și mai dificilă în Japonia. În deceniul încheiat în 2023, populația a peste 250 de insule izolate incluse într-un program guvernamental de sprijin a scăzut cu 19%, aproape dublu față de ritmul înregistrat la nivel național.

Depopularea a provocat inclusiv o lipsă de personal pentru feriboturi și alte servicii de transport, accentuând declinul economic al comunităților izolate.

În Italia, autoritățile au mers până la redeschiderea unei școli pentru un singur copil. Pe insula Stromboli, o școală închisă timp de 20 de ani a fost redeschisă luna trecută pentru o elevă de șase ani. În mod normal, școlile primare italiene trebuie să aibă cel puțin 15 elevi, însă pentru insulele izolate sunt permise excepții tocmai pentru că dispariția unei școli poate accelera depopularea.

Europa îmbătrânește, iar numărul nașterilor continuă să scadă

Problema insulelor face parte dintr-o tendință demografică mult mai amplă. Șeful Centrului OECD din Creta pentru Dinamica Populației estimează că populația Greciei ar putea scădea de la aproximativ 10,5 milioane de persoane la numai 8 milioane până în 2050.

Tendința se manifestă în întreaga Uniune Europeană. În 2024 s-au născut aproximativ 3,55 milioane de copii, aproape jumătate față de vârful înregistrat în 1964. Rata fertilității a coborât la un minim record de 1,34 copii pentru fiecare femeie, mult sub pragul de aproximativ 2,1 necesar pentru menținerea stabilă a populației. Grecia se numără printre țările cu o rată mai mică de 1,25.