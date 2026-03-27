O țară europeană vrea să ofere electricitate gratuită în zilele cu vânt puternic. Motivul ține de rețeaua energetică

Deși energia eoliană și solară devin tot mai importante în strategia energetică a Europei, o mare parte din această electricitate nu ajunge niciodată la consumatori. În Regatul Unit, de exemplu, anul trecut au fost pierdute aproximativ 1,47 miliarde de lire sterline deoarece turbinele eoliene au fost oprite, iar centralele pe gaz au fost pornite pentru a menține echilibrul rețelei, scrie Euronews.

În Germania, costurile pentru compensarea producătorilor de energie regenerabilă care au fost nevoiți să își reducă producția au ajuns la 435 de milioane de euro. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 72 TWh de energie regenerabilă au fost irosite în 2024 din cauza limitărilor infrastructurii energetice. Pierderile sunt echivalentul consumului anual de electricitate al Austriei.

Rețelele electrice, principalul blocaj al tranziției energetice

Problema nu este lipsa energiei regenerabile, ci capacitatea rețelelor electrice de a o transporta. Rețelele europene au fost proiectate inițial pentru centrale pe cărbune și gaz, amplasate în zone centrale. În schimb, multe parcuri eoliene moderne se află în zone izolate sau offshore. Acest lucru face mai dificil transportul electricității către marile centre de consum. Atunci când vântul este foarte puternic, rețeaua se poate suprasatura, iar operatorii sunt obligați să oprească turbinele eoliene pentru a evita suprasarcinile.

Electricitate gratuită în zilele cu vânt

Pentru a evita risipa de energie, guvernul britanic a propus un proiect-pilot. Prin el, locuințele din zone apropiate de parcuri eoliene ar putea primi energie mai ieftină sau chiar gratuită. Acest lucru ar fi permis în perioadele în care producția depășește capacitatea rețelei. „Uneori există prea mult vânt pentru ca rețeaua noastră energetică învechită să îl gestioneze”, a transmis Departamentul pentru Securitate Energetică și Net Zero al Regatului Unit. În loc să plătească producătorii pentru a opri turbinele, autoritățile vor să stimuleze consumul local de energie.

Specialiștii din industrie spun însă că proiectele-pilot nu vor rezolva complet problema. Greg Jackson, directorul executiv al companiei energetice Octopus Energy, consideră că măsura ar trebui transformată într-o politică permanentă. Aceasta ar stimula investițiile în tehnologii ce pot consuma energie atunci când aceasta este abundentă. Astfel, consumatorii ar putea fi încurajați să instaleze baterii, pompe de căldură sau stații de încărcare pentru mașini electrice, folosind electricitatea în momentele în care este ieftină.

Contextul geopolitic crește interesul pentru energia verde

Criza energetică alimentată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de volatilitatea prețului petrolului a reînnoit interesul pentru energia regenerabilă în Europa. Experții avertizează însă că tranziția energetică nu poate avansa fără investiții majore în infrastructura de transport a electricității. Aceasta este considerată în prezent unul dintre principalele obstacole în atingerea obiectivelor climatice ale continentului.