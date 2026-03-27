Prima pagină » Știrile zilei » Prețul petrolului scade după ce Trump anunță progrese în negocierile cu Iranul

Prețul petrolului scade după ce Trump anunță progrese în negocierile cu Iranul

Cotațiile petrolului au intrat vineri în scădere după ce președintele Statele Unite, Donald Trump, a anunțat joi că prelungește suspendarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și progrese în discuțiile privind încheierea războiului cu Iran.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
27 mart. 2026, 07:34, Economic

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 84 de cenți sau 0.8%, ajungând la 107.17 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1.02 dolari sau 1.1%, până la 93.46 dolari pe baril, potrivit Reuters

Scăderea vine după ce președintele Trump a anunțat o oprirea a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

La cererea guvernului iranian, vă rog să permiteți ca această declarație să servească drept avertisment pentru faptul că suspend perioada de distrugere a centralei energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026”, nota Trump joi pe platforma Truth Social. 

Legat de discuțiile privind încheierea războiului, liderul de la Washington a spus: „Discuțiile sunt în curs și, în ciuda declarațiilor eronate contrare ale mass-mediei de știri false și ale altor părți, acestea decurg foarte bine”. 

Conflictul a avut un impact major asupra pieței globale a energiei. Agenția Internațională pentru Energie a descris situația energetică drept mai gravă decât crizele petroliere din anii 1970, precum și decât efectele Războiului din Ucraina, întrucât din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, din fluxul internațional de petrol, s-au pierdut 11 milioane de barili.  

Recomandarea video