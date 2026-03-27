Prețul petrolului scade după ce Trump anunță progrese în negocierile cu Iranul

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 84 de cenți sau 0.8%, ajungând la 107.17 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1.02 dolari sau 1.1%, până la 93.46 dolari pe baril, potrivit Reuters.

Scăderea vine după ce președintele Trump a anunțat o oprirea a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

„La cererea guvernului iranian, vă rog să permiteți ca această declarație să servească drept avertisment pentru faptul că suspend perioada de distrugere a centralei energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026”, nota Trump joi pe platforma Truth Social.

Legat de discuțiile privind încheierea războiului, liderul de la Washington a spus: „Discuțiile sunt în curs și, în ciuda declarațiilor eronate contrare ale mass-mediei de știri false și ale altor părți, acestea decurg foarte bine”.

Conflictul a avut un impact major asupra pieței globale a energiei. Agenția Internațională pentru Energie a descris situația energetică drept mai gravă decât crizele petroliere din anii 1970, precum și decât efectele Războiului din Ucraina, întrucât din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, din fluxul internațional de petrol, s-au pierdut 11 milioane de barili.