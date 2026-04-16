Dispută în Marea Britanie: definiția marmeladei, în centrul unui conflict politic

Discuțiile au fost declanșate de informații potrivit cărora, în urma unui posibil acord alimentar cu UE, marmelada ar putea fi redenumită „citrus marmalade”. Măsura a stârnit reacții politice și mediatice, fiind percepută de unii drept o ingerință în tradițiile britanice, scrie AP. În Parlament, mai mulți aleși au ridicat problema impactului asupra unui produs considerat emblematic pentru cultura britanică.
Victor Dan Stephanovici
16 apr. 2026, 07:36, Știri externe

Marmelada, preparată în mod tradițional din citrice, în special portocale, ocupă un loc special în cultura britanică. Este asociată inclusiv cu personajul fictiv Paddington Bear și a devenit și mai cunoscută după apariția într-un moment viral alături de regina Elisabeta a II-a, în timpul Jubileului de Platină din 2022. Această încărcătură simbolică a amplificat reacțiile față de posibilele modificări de reglementare. Situația este însă mai nuanțată. Uniunea Europeană a relaxat o regulă mai veche – introdusă inițial chiar la cererea Marii Britanii – care prevedea că doar produsele din citrice pot fi denumite „marmeladă”, arată AP.

În prezent, statele membre pot folosi termenul și pentru alte tipuri de conserve din fructe, cu condiția să fie specificat tipul de fruct utilizat. Această flexibilizare a creat temeri în Regatul Unit, care analizează alinierea unor reguli alimentare la standardele europene pentru a facilita comerțul post-Brexit.

Reacții politice și critici

Unii politicieni au criticat posibilitatea modificării regulilor. Reprezentanți ai opoziției au acuzat guvernul că ar putea afecta un produs tradițional, în timp ce alți parlamentari au atras atenția asupra riscului ca termenul „marmeladă” să fie folosit pentru produse care nu respectă rețeta clasică. Au fost invocate chiar exemple de „marmeladă de căpșuni sau pere”, considerate de critici drept denumiri improprii. Autoritățile britanice susțin însă că efectele vor fi minime. Potrivit guvernului, produsele sunt deja etichetate în mod specific, precum „orange marmalade” sau „Seville orange marmalade”, ceea ce respectă cerințele europene. Oficialii au precizat că eventualele modificări ar fi limitate și „consumatorii sunt puțin probabil să observe vreo diferență”.

Disputa privind marmelada reflectă, de fapt, tensiunile mai largi legate de relația dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit. Deși schimbările propuse sunt tehnice, ele au fost rapid transformate într-un subiect politic și identitar, ilustrând sensibilitatea publică față de orice percepută influență externă asupra produselor considerate „autentic britanice”.

