O țară membră UE pregăteşte interzicerea fumatului în mai multe spaţii publice

„Toată lumea are dreptul să respire aer curat şi să trăiască mai mult şi mai bine. Vom pune întotdeauna sănătatea publică înaintea intereselor private”, a declarat ministra Sănătăţii, Monica Garcia.

Iniţiativa legislativă vizează protejarea sănătăţii publice şi alinierea Spaniei la tendinţa europeană de restricţionare a consumului de tutun.

Proiectul prevede interdicţii atât pentru fumatul clasic, cât şi pentru dispozitivele electronice de tip vape, din ce în ce mai populare în rândul tinerilor.

Decizia a fost criticată de sectorul HoReCa, întrucât terasele, folosite pe tot parcursul anului, reprezintă un spaţiu preferat de fumători.

Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, peste 50.000 de oameni mor anual în Spania din cauze asociate fumatului.