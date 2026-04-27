O vioară Stradivarius de 10 milioane de euro, considerată pierdută în cel de-Al Doilea Război Mondial, este posibil să fi reapărut

O vioară rară, realizată de celebrul lutier italian Antonio Stradivari, dispărută în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, este posibil să fi reapărut recent în Franța, lucru ce stârnește entuziasm și optimism în recuperarea uneia dintre cele mai valoroase comori culturale pierdute ale Poloniei, relatează Le Parisien.

Instrumentul, cunoscut sub numele de „Lauterbach” și evaluat la aproximativ 10 milioane de euro, ar fi fost identificat de experți în cadrul unui concert organizat în orașul Colmar.

Potrivit organizației franceze Musique et Spoliations, vioara ar fi fost folosită în timpul unui recital neobișnuit de „vinuri și muzică”.

O comoară dispărută în război

Vioara a fost construită în 1719 și a aparținut industriașului polonez Henryk Grohman, înainte de a fi donată Muzeul Național din Varșovia în 1939.

În timpul Revoltei de la Varșovia, personalul muzeului a încercat să o ascundă, însă instrumentul a fost descoperit și confiscat de trupele naziste.

De atunci, traseul viorii a rămas neclar.

Relatări istorice indică faptul că ar fi fost găsită ulterior în posesia unui fost membru SS și apoi confiscată de forțele americane, înainte de a reapărea sporadic în Germania și Franța, fără confirmări oficiale.

Indicii și controverse

Cea mai recentă pistă a apărut după ce Pascale Bernheim, reprezentanta organizației Musique et Spoliations, a analizat un program de concert din Colmar.

Aceasta susține că una dintre viorile folosite de violonistul Emmanuel Coppey corespunde caracteristicilor instrumentului dispărut.

Totuși, organizatorii evenimentului resping această ipoteză.

Emmanuel Jaeger, implicat în organizarea recitalului, a declarat că vioara utilizată nu este instrumentul furat.

O investigație complicată

Cazul evidențiază dificultatea recuperării bunurilor culturale dispărute în timpul războiului, mai ales după decenii de incertitudine.

Experții spun că identificarea certă a viorii ar necesita analize tehnice complexe, inclusiv studii asupra lemnului.

„Lauterbach” este una dintre puținele viori fabricate în acel an de Stradivari și una dintre cele două considerate dispărute.

Pentru descendenții familiei Grohman, instrumentul a devenit aproape legendar.

Deocamdată, rămâne o întrebare deschisă: este vioara din Colmar, într-adevăr, una dintre cele mai căutate opere de artă dispărute din Europa sau doar o coincidență care a reaprins un mister vechi de aproape un secol?