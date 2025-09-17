Obama, după atacul asupra lui Kirk: Trump a alimentat tensiunile din America

Fostul președinte Barack Obama s-a referit la uciderea recentă a lui Charlie Kirk și a declarat marți, într-un discurs susținut în Pennsylvania, că țara se află „într-un punct de cotitură”, adăugând însă că violența politică „nu este un fenomen nou” și „a existat în anumite perioade” din istoria Statelor Unite.

Obama a subliniat că, în ciuda precedentelor istorice, violența politică „este opusă față de ceea ce înseamnă să fii o țară democratică”.

Fostul președinte a făcut aceste declarații la Jefferson Educational Society, o organizație non-profit din Erie, Pennsylvania.

El a condamnat explicit violența politică, referindu-se la atacurile fatale asupra lui Kirk și a deputatei din Minnesota, Melissa Hortman. Ambele incidente au fost numite de el „o tragedie”, iar Donald Trump, potrivit lui Obama, a contribuit la divizarea suplimentară a țării, în loc să promoveze unitatea.

„Nu există niciun dubiu: premisa centrală a sistemului nostru democratic este că trebuie să putem să fim în dezacord și să avem dezbateri uneori foarte aprinse fără a recurge la violență”, a afirmat Obama.

El a avertizat că reacția la asasinarea lui Kirk, care a declanșat o dezbatere despre libertatea de exprimare și incitarea la violență, ar putea adânci și mai mult diviziunile politice și culturale.

„Cred că a existat o oarecare confuzie recent, și sincer, venind de la Casa Albă și alte poziții de autoritate, care sugerau că, chiar înainte să fi determinat cine este făptașul acestui act malefic, vom identifica cumva un inamic”, a spus Obama.

„Stânga radicală”

Politicieni de dreapta, inclusiv Trump, au acuzat „stânga radicală” că ar favoriza un mediu politic periculos.

Mulți de stânga consideră că aceste afirmații sunt un pretext pentru restricționarea autoritară a libertății de exprimare.

Obama, care și-a menținut profilul relativ scăzut după președinție, a răspuns marți întrebărilor moderatorului privind retorica lui Trump după asasinarea lui Kirk, precum și alte acțiuni ale administrației republicane.

Democratul a vorbit despre propria sa conducere după uciderea a nouă enoriași de culoare în 2015, într-o biserică din Charleston, Carolina de Sud, precum și despre acțiunile lui George W. Bush după atentatele din 11 septembrie. El a afirmat că rolul unui președinte în criză este „să ne amintească constant de legăturile care ne unesc”.

Obama a subliniat că apelurile lui Trump și ale colaboratorilor săi de a numi adversarii politici „paraziți, dușmani … reflectă o problemă mai largă”.