Prima pagină » Știri externe » Obama și Mamdani, moment surprinzător la New York: au cântat alături de copii

Fostul președinte american Barack Obama s-a întâlnit pentru prima dată cu primarul New York-ului, Zohran Mamdani, într-un cadru informal, la un centru pentru copii, unde au participat la activități alături de preșcolari, scrie Euronews.
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
20 apr. 2026, 10:59, Știri externe

Barack Obama și primarul New York-ului, Zohran Mamdani, au avut prima lor întâlnire publică sâmbătă, într-un centru de îngrijire a copiilor din oraș, precizează Euronews. Evenimentul a avut un caracter relaxat, cei doi citind o carte pentru copii și participând la activități interactive alături de preșcolari. Cei doi au citit volumul „Alone and Together” și au luat parte la un moment muzical, cântând împreună cu copiii piese cunoscute precum „Wheels on the Bus”, la care micuții au răspuns cu „Soda Pop”.

Vizita are loc la puțin peste o săptămână după ce Zohran Mamdani a marcat 100 de zile de mandat. Barack Obama, una dintre cele mai influente voci ale Partidului Democrat, și-a exprimat disponibilitatea de a-l sprijini pe tânărul primar în promovarea politicilor sale. Agenda lui Mamdani este centrată pe accesibilitate economică și sprijin pentru familiile active, teme care au fost în prim-planul campaniei sale și al începutului de mandat.

Întâlnirea nu a inclus o sesiune de întrebări din partea jurnaliștilor, fiind organizată ca un eveniment public cu accent pe comunitate. În paralel, relațiile dintre Mamdani și fostul președinte Donald Trump rămân tensionate. Cei doi s-au întâlnit de două ori după alegerea primarului, însă Trump a criticat recent politicile acestuia și a sugerat posibilitatea reducerii finanțării federale pentru New York.

