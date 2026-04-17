Primarul New York-ului câștigă bani din muzică: cât încasează Mamdani din rap

Datele fiscale arată că Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a câștigat aproximativ 1.643 de dolari din redevențe muzicale în ultimul an, o creștere ușoară față de cei 1.267 de dolari înregistrați anterior. Înainte de cariera politică, acesta activa în zona hip-hop sub pseudonimele „Young Cardamom” și „Mr. Cardamom”, lansând piese cu teme sociale și politice, mai scrie AP. Întrebat despre aceste venituri, edilul a glumit că cei care vor să-l ajute financiar ar trebui „să intre pe Spotify”, sugerând că popularitatea sa muzicală nu este atât de mare pe cât s-ar crede.

Principalele surse de venit

Cea mai mare parte a veniturilor sale nu provine însă din muzică, ci din activitatea politică. În 2025, Mamdani a câștigat peste 131.000 de dolari din funcția de membru al Adunării statului New York. Veniturile familiei au fost completate de aproximativ 10.000 de dolari obținuți de soția sa din activități de design grafic, totalul ajungând la circa 145.000 de dolari. Odată cu preluarea funcției de primar, salariul său anual este estimat la aproximativ 258.750 de dolari.

De la rap la politică

Mamdani a început să cânte rap încă din perioada liceului, continuând în anii tinereții cu piese inspirate de teme culturale și politice, de la colonialism până la subiecte cotidiene. El s-a descris în trecut drept un „rapper de nivel C”, inspirat de scena hip-hop alternativă. Nu este pentru prima dată când un primar al New York-ului obține venituri din zona divertismentului. Fostul edil Michael Bloomberg a declarat anterior câștiguri din apariții în producții TV și filme. Cazul lui Mamdani ilustrează modul în care carierele din cultură și politică pot coexista, chiar dacă veniturile din activitățile artistice rămân, în acest caz, mai degrabă simbolice.