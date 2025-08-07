Ofițeri britanici „capturați” în Ucraina? O nouă manipulare demontată

Un val de dezinformare cu iz de propagandă rusă s-a propagat online în ultimele zile, după ce o serie de postări pe rețele sociale au susținut că trei ofițeri britanici, doi colonei și un agent MI6, ar fi fost capturați de forțele speciale ruse (Spetsnaz) într-un raid asupra unei baze navale din Ucraina, în orașul Ochakiv.

Povestea, lansată de presa rusă și preluată rapid pe rețelele sociale, a acumulat sute de mii de vizualizări.

Imaginile, generate cu inteligență artificială

A fost amplificată și de două foste persoane publice din Marea Britanie, dar fără nicio dovadă concretă.

Imaginile care însoțesc postările sunt generate cu inteligență artificială, arătând ca niște caricaturi de slabă calitate, iar pașapoartele „prezentate” ca probe sunt ilizibile și evident false.

Numele celor presupus capturați, Edward Blake și Richard Carroll, nu apar în nicio bază de date recentă a Ministerului britanic al Apărării.

Jurnaliștii de la UK Defence Journal și DW au investigat și nu au găsit nicio urmă a acestor persoane în structurile oficiale ale armatei britanice.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a refuzat să comenteze „invenția”, în timp ce analiștii dezinformării subliniază că acest tip de narativ poartă toate semnele campaniilor clasice de propagandă rusă: acuzații spectaculoase, surse neverificabile și distribuire virală prin rețele sociale.