Omul cu tomberonul pe cap care îi dă peste cap planurile lui Nigel Farage. Candidatul-satiră care a captat atenția Marii Britanii

Farage, liderul formațiunii Reform UK, și-a dat demisia din Camera Comunelor după ce au apărut acuzații privind presupuse finanțări ilegale. Politicianul a anunțat imediat că va candida din nou în alegerile parțiale, susținând că dorește un nou mandat din partea alegătorilor, mai arată Il Post. Însă strategia sa a fost complicată de decizia principalelor partide britanice de a nu prezenta candidați în circumscripția Clacton-on-Sea. Laburiștii și Conservatorii au transmis că nu doresc să legitimeze ceea ce consideră o manevră politică menită să mute atenția de la ancheta care îl vizează pe Farage.

Un extraterestru cu un tomberon pe cap

În lipsa unor adversari importanți, cel mai vizibil candidat a devenit Count Binface, unul dintre cele mai cunoscute personaje satirice din politica britanică. Interpretat de comediantul Jon Harvey, personajul se prezintă drept un extraterestru în vârstă de 5.900 de ani și poartă un costum gri, o pelerină și un coif realizat dintr-un tomberon metalic.

În ultimul deceniu, Count Binface a candidat în repetate rânduri împotriva unor lideri politici de prim rang, inclusiv Boris Johnson, Theresa May și Rishi Sunak, fără a obține rezultate electorale importante, dar reușind de fiecare dată să atragă atenția presei și a opiniei publice.

Sprijin ironic din partea politicienilor

Situația a căpătat și mai multă amploare după ce mai mulți politicieni cunoscuți au făcut declarații sau postări ironice în favoarea candidatului-satiră. Printre cei care și-au exprimat public simpatia pentru Count Binface se numără lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, ministrul britanic al Apărării, Dan Jarvis, dar și Andy Burnham, unul dintre cei mai influenți politicieni laburiști. La rândul său, deputata ecologistă Hannah Spencer a glumit spunând că alegătorii din Clacton vor avea de ales între „un candidat ridicol plin de gunoaie și Count Binface”.

Promisiuni absurde, dar cu un mesaj politic

Campaniile lui Count Binface sunt construite în jurul umorului, însă multe dintre propunerile sale ascund critici la adresa sistemului politic. De-a lungul timpului, acesta a promis, printre altele, „naționalizarea” cântăreței Adele, reintroducerea serviciului de teletext britanic Ceefax, interzicerea gustărilor zgomotoase în cinematografe sau a apelurilor pe difuzor în transportul public. În același timp, personajul a folosit satira pentru a aborda teme serioase, precum criza locuințelor accesibile sau problemele sistemului public de sănătate din Regatul Unit, propunând, de exemplu, ca salariile miniștrilor să evolueze în același ritm cu cele ale asistenților medicali.

Alegeri neobișnuite într-un sistem electoral permisiv

Legislația electorală britanică permite înscrierea relativ ușoară în competiția pentru Parlament. Un candidat trebuie să achite o garanție de 500 de lire sterline și să strângă doar zece semnături ale alegătorilor din circumscripție. Acest sistem a făcut posibilă apariția unor personaje satirice care folosesc campaniile electorale mai degrabă pentru a transmite mesaje și a critica establishmentul decât pentru a obține mandate parlamentare. În cazul alegerilor din Clacton-on-Sea, prezența lui Count Binface a schimbat complet tonul competiției, transformând scrutinul pe care Nigel Farage îl dorea o demonstrație de popularitate într-un eveniment urmărit și pentru dimensiunea sa satirică.