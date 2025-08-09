Orașul Nagasaki comemorează 80 de ani de la atacul cu bomba atomică

Pe 9 august 1945, Statele Unite au lansat o bombă atomică asupra orașului Nagasaki, la doar trei zile după atacul de la Hiroshima, soldat cu 140.000 de morți. Cele două bombardamente au grăbit capitularea Japoniei, punând capăt celui de-al Doilea Război Mondial.

Numărul supraviețuitorilor bombardamentului atomic de la Nagasaki a scăzut la 99.130, aproximativ un sfert din numărul lor inițial. Teruko Yokoyama, 83 de ani, membră a unei organizații locale care sprijină victimele a declarat „Trebuie să păstrăm înregistrări despre pagubele provocate de bombardament și poveștile de viață ale supraviețuitorilor”.

Sâmbătă, la ora locală 11:02 a fost ținut un moment de reculegere, fiind ora la care bomba cu plutoniu a lovit.