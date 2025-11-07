Pachet suspect cu pulbere albă la baza militară unde a fost Trump: Mai multe persoane, în spital

O clădire din baza situată în afara Washingtonului, DC, a fost evacuată imediat după ce o persoană a deschis pachetul suspect, conform unei declarații oficiale a bazei militare, citate de CNN.

„Ca măsură de precauție, clădirea și clădirea conexă au fost evacuate, iar în jurul zonei a fost instituit un cordon”, se arată în comunicat.

„Echipele de intervenție rapidă ale bazei militare Joint Base Andrews au fost trimise la fața locului, au stabilit că nu există amenințări imediate și au predat locul incidentului Biroului de Investigații Speciale”.

Potrivit a două surse familiarizate cu ancheta, mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove din bază după ce au intrat în contact cu o pulbere albă necunoscută găsită în pachet.

Nu se cunoaște gravitatea bolilor raportate de persoanele aflate în apropierea pachetului

O sursă familiarizată cu ancheta a declarat pentru CNN că un test inițial făcut de echipa HAZMAT nu a detectat nimic periculos, dar investigația continuă. Echipa HAZMAT a părăsit locul incidentului joi seara.

Camera în care a fost deschis plicul – situată într-o clădire care găzduiește Centrul de pregătire a Gărzii Naționale Aeriene – rămâne închisă.

Anchetatorii evaluează, de asemenea, propaganda politică inclusă în pachet, au declarat cele două surse pentru CNN. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre conținutul acestei propagande.

Baza comună Andrews este baza militară prin care personalități importante, precum președintele, vicepreședintele și secretarii de cabinet, călătoresc în mod regulat în interes de serviciu.

Centrul de pregătire al Gărzii Naționale Aeriene funcționează ca o legătură între Biroul Gărzii Naționale și unitățile Gărzii Naționale Aeriene din fiecare stat și teritoriu.

Biroul de Investigații Speciale a preluat ancheta, care este în prezent în desfășurare. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea expeditorului sau despre motivele acestui incident.