Pakistan spune că a lovit 10 obiective în Afganistan după ce a acuzat Kabulul de atacuri cu drone

Autoritățile afgane nu au răspuns imediat la anunțul privind noile lovituri, iar purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, negase miercuri că forțele afgane ar fi efectuat atacurile, notează Associated Press.

Ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, a declarat că loviturile au fost efectuate împotriva unor obiective asociate cu atacurile cu drone atribuite talibanilor afgani.

„În loc să desființeze aceste rețele și să ia măsuri credibile și verificabile împotriva celor care folosesc teritoriul afgan pentru a comite acte de terorism împotriva Pakistanului, regimul taliban afgan a ales să escaladeze situația prin operațiuni ostile cu drone împotriva Pakistanului”, a afirmat el.

„Loviturile au fost deliberate, precise, calibrate și proporționale și s-au limitat strict la obiective militare identificate, legate direct de atacurile împotriva Pakistanului”, a mai spus Tarar.

Pakistanul spune că a doborât opt drone

Autoritățile pakistaneze au afirmat miercuri că forțele de securitate au doborât opt drone rudimentare lansate din Afganistan înainte ca acestea să ajungă în orașul Kohat, din nord-vestul Pakistanului, și în zona punctului de frontieră Torkham.

Potrivit unor oficiali pakistanezi, patru dintre drone au fost doborâte în apropierea frontierei de la Torkham, iar celelalte în zona Kohat. Aceiași oficiali au afirmat că forțele talibane afgane au tras cu mortiere și alte arme grele asupra unor posturi pakistaneze de frontieră, iar armata pakistaneză a răspuns cu foc de artilerie asupra unor posturi talibane, poziții de mortiere și poziții defensive.

Mujahid a respins acuzațiile și a declarat miercuri că forțele talibane afgane nu au efectuat atacuri împotriva Pakistanului.

O nouă escaladare a conflictului

Noile atacuri survin la doar două zile după ce avioane de luptă pakistaneze au lovit obiective din estul Afganistanului despre care Islamabadul a afirmat că erau ascunzători ale militanților.

Pakistanul a anunțat că 28 de militanți au fost uciși în acele atacuri. Autoritățile afgane au afirmat însă că cel puțin trei civili au fost uciși și patru răniți. Misiunea ONU în Afganistan, UNAMA, a confirmat victimele civile și a cerut respectarea dreptului internațional umanitar.

Guvernul afgan a protestat oficial față de atacurile de luni, calificându-le drept o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării și respingând acuzațiile Pakistanului potrivit cărora atacurile împotriva sa își au originea pe teritoriul afgan.

Tensiuni în creștere la graniță

Relațiile dintre Islamabad și Kabul s-au deteriorat în ultimii ani, Pakistanul acuzând în mod repetat guvernul taliban că permite grupărilor militante să opereze de pe teritoriul Afganistanului și să lanseze atacuri peste graniță. Kabulul respinge aceste acuzații.

Escaladarea actuală a început după o serie de atacuri în Pakistan. În districtul Hangu, din apropierea frontierei afgane, șase membri ai forțelor de securitate pakistaneze au fost uciși într-un schimb de focuri cu militanți. Cu câteva zile înainte, un atentat sinucigaș și un atac armat asupra unui complex al poliției din Kohat au provocat cel puțin 21 de morți și peste 100 de răniți, potrivit autorităților pakistaneze.

Pakistanul a pus violențele pe seama Talibanului pakistanez, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), și a unor grupări aliate. TTP este distinct de talibanii afgani, deși cele două organizații sunt aliate.

Noua escaladare riscă să complice eforturile de mediere desfășurate de China, Turcia, Qatar și Arabia Saudită pentru a obține o reducere durabilă a tensiunilor dintre Kabul și Islamabad.