Pakistanul este pregătit să găzduiască discuții între SUA și Iran „în zilele următoare”

Ishaq Dar nu a precizat dacă discuțiile vor fi directe sau indirecte și nu a existat nicio reacție imediată din partea vreuneia dintre părți, scrie SkyNews.

El a făcut aceste declarații după ce diplomați de rang înalt din Turcia, Egipt și Arabia Saudită s-au întâlnit în capitala Pakistanului, Islamabad, pentru a discuta modalități de a pune capăt războiului care durează de o lună.

„Pakistanul este foarte fericit că atât Iranul, cât și SUA și-au exprimat încrederea în facilitarea de către Pakistan” a acestor discuții, care, potrivit lui, vor avea loc în „zilele următoare”.

De asemenea, el a afirmat că miniștrii de externe din Turcia, Egipt și Arabia Saudită au susținut eforturile de pace ale Pakistanului.

Miniștrii urmează să se întâlnească din nou luni.

Pakistanul a apărut ca mediator, având relații relativ bune atât cu Washingtonul, cât și cu Teheranul.

Oficiali pakistanezi au declarat că efortul public a urmat unor săptămâni de diplomație discretă.