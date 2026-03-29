Pakistanul este pregătit să găzduiască discuții între SUA și Iran „în zilele următoare”

Ministrul de externe al Pakistanului a declarat că țara sa va găzdui în curând discuții între Statele Unite și Iran.
Pakistanul este pregătit să găzduiască discuții între SUA și Iran „în zilele următoare”
Foto: iStock
Andrei Rachieru
29 mart. 2026, 23:31, Știri externe

Ishaq Dar nu a precizat dacă discuțiile vor fi directe sau indirecte și nu a existat nicio reacție imediată din partea vreuneia dintre părți, scrie SkyNews.

El a făcut aceste declarații după ce diplomați de rang înalt din Turcia, Egipt și Arabia Saudită s-au întâlnit în capitala Pakistanului, Islamabad, pentru a discuta modalități de a pune capăt războiului care durează de o lună.

„Pakistanul este foarte fericit că atât Iranul, cât și SUA și-au exprimat încrederea în facilitarea de către Pakistan” a acestor discuții, care, potrivit lui, vor avea loc în „zilele următoare”.

De asemenea, el a afirmat că miniștrii de externe din Turcia, Egipt și Arabia Saudită au susținut eforturile de pace ale Pakistanului.

Miniștrii urmează să se întâlnească din nou luni.

Pakistanul a apărut ca mediator, având relații relativ bune atât cu Washingtonul, cât și cu Teheranul.

Oficiali pakistanezi au declarat că efortul public a urmat unor săptămâni de diplomație discretă.

