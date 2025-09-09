Pană la aplicaţia şi serviciile online ale Nationwide, mii de clienţi afectaţi

Clienţii Nationwide nu şi-au putut accesa conturile prin aplicaţia de mobil sau internet banking începând de marţi, ora 15:00 (ora locală), potrivit datelor de pe platforma Downdetector, unde aproape 2.000 de persoane au raportat defecţiuni.

Potrivit Sky News, instituţia financiară şi-a cerut scuze pentru problemele apărute şi a transmis că lucrează pentru remedierea situaţiei „cât mai repede posibil”.

În ciuda blocajului online, tranzacţiile de tip direct debit şi ordinele permanente funcţionează normal, iar clienţii pot utiliza cardurile pentru plăţi, retrageri de numerar şi pot primi bani în conturi.

Într-o primă informare, Nationwide a precizat că „unii clienţi” întâmpină dificultăţi de acces şi i-a sfătuit pe utilizatori să reîncerce mai târziu.

Penele de sistem din sectorul bancar britanic au intrat recent în atenţia Comisiei pentru Trezorerie din Parlament, după ce mai multe bănci de pe high street au avut defecţiuni tehnice în două zile consecutive de salariu, afectând milioane de persoane.