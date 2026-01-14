Prima pagină » Știri externe » Pandorogate. Chiara Ferragni, achitată de acuzațiile de fraudă

Pandorogate. Chiara Ferragni, achitată de acuzațiile de fraudă

Chiara Ferragni a fost achitată de acuzațiile de fraudă în cazul Pandorogate. Judecătorul milanez a dispus achitarea după retragerea acțiunii de către Codacons și reclasificarea faptei.
Pandorogate. Chiara Ferragni, achitată de acuzațiile de fraudă
sursa foto: pixabay
Andreea Tobias
14 ian. 2026, 18:03, Știri externe

Chiara Ferragni a fost acuzată de fraudă agravată în legătură cu două campanii caritabile controversate, notează Agenția ANSA.

Procesul se referea la celebrele cazuri Pandoro Pink Christmas și Easter eggs.

Potrivit acuzării, influencerul a promovat deserturile sugerând că o parte din încasări vor fi destinate unor proiecte caritabile.

Procurorii considerau că mesajele postate pe rețelele de socializare au fost înșelătoare pentru consumatori.

Decizia judecătorului

Din punct de vedere tehnic, judecătorul nu a recunoscut circumstanța agravantă contestată de procurori. Această circumstanță viza apărarea diminuată a consumatorilor sau a utilizatorilor online.

Fără această agravantă, infracțiunea de fraudă nu mai era pasibilă de urmărire penală fără plângere. Codacons și-a retras acțiunea în justiție în urmă cu aproximativ un an, în urma unui acord de despăgubire cu influencerul.

Reclasificare și achitare

Judecătorul a dispus achitarea din cauza dispariției infracțiunii. Fapta a fost reclasificată ca fraudă simplă, nu agravată.

Achitarea a vizat și co-inculpații Chiarei Ferragni: fostul său colaborator apropiat Fabio Damato și președintele Cerealitalia, Francesco Cannillo.

Reacția influencerului

„Suntem cu toții emoționați, mulțumesc tuturor, avocaților mei și urmăritorilor mei”, a declarat Chiara Ferragni după achitare.

Influencerița era vizibil emoționată, înconjurată de camere de filmat, reporteri și fotografi chiar în fața sălii de judecată.

Procesul sumar s-a desfășurat la Milano pe 14 ianuarie 2026.

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
„Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
Gandul
Gabriela Cristea, în cărți pentru locul lui Cătălin Măruță?! Am aflat TOT ce s-a întâmplat în sediul PRO TV, din decembrie și până acum
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor