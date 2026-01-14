Pandorogate. Chiara Ferragni, achitată de acuzațiile de fraudă

Chiara Ferragni a fost acuzată de fraudă agravată în legătură cu două campanii caritabile controversate, notează Agenția ANSA.
Procesul se referea la celebrele cazuri Pandoro Pink Christmas și Easter eggs.
Potrivit acuzării, influencerul a promovat deserturile sugerând că o parte din încasări vor fi destinate unor proiecte caritabile.
Procurorii considerau că mesajele postate pe rețelele de socializare au fost înșelătoare pentru consumatori.
Din punct de vedere tehnic, judecătorul nu a recunoscut circumstanța agravantă contestată de procurori. Această circumstanță viza apărarea diminuată a consumatorilor sau a utilizatorilor online.
Fără această agravantă, infracțiunea de fraudă nu mai era pasibilă de urmărire penală fără plângere. Codacons și-a retras acțiunea în justiție în urmă cu aproximativ un an, în urma unui acord de despăgubire cu influencerul.
Judecătorul a dispus achitarea din cauza dispariției infracțiunii. Fapta a fost reclasificată ca fraudă simplă, nu agravată.
Achitarea a vizat și co-inculpații Chiarei Ferragni: fostul său colaborator apropiat Fabio Damato și președintele Cerealitalia, Francesco Cannillo.
„Suntem cu toții emoționați, mulțumesc tuturor, avocaților mei și urmăritorilor mei”, a declarat Chiara Ferragni după achitare.
Influencerița era vizibil emoționată, înconjurată de camere de filmat, reporteri și fotografi chiar în fața sălii de judecată.
Procesul sumar s-a desfășurat la Milano pe 14 ianuarie 2026.