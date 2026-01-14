Pandorogate. Chiara Ferragni, achitată de acuzațiile de fraudă

Chiara Ferragni a fost acuzată de fraudă agravată în legătură cu două campanii caritabile controversate, notează Agenția ANSA.

Procesul se referea la celebrele cazuri Pandoro Pink Christmas și Easter eggs.

Potrivit acuzării, influencerul a promovat deserturile sugerând că o parte din încasări vor fi destinate unor proiecte caritabile.

Procurorii considerau că mesajele postate pe rețelele de socializare au fost înșelătoare pentru consumatori.

Decizia judecătorului

Din punct de vedere tehnic, judecătorul nu a recunoscut circumstanța agravantă contestată de procurori. Această circumstanță viza apărarea diminuată a consumatorilor sau a utilizatorilor online.

Fără această agravantă, infracțiunea de fraudă nu mai era pasibilă de urmărire penală fără plângere. Codacons și-a retras acțiunea în justiție în urmă cu aproximativ un an, în urma unui acord de despăgubire cu influencerul.

Reclasificare și achitare

Judecătorul a dispus achitarea din cauza dispariției infracțiunii. Fapta a fost reclasificată ca fraudă simplă, nu agravată.

Achitarea a vizat și co-inculpații Chiarei Ferragni: fostul său colaborator apropiat Fabio Damato și președintele Cerealitalia, Francesco Cannillo.

Reacția influencerului

„Suntem cu toții emoționați, mulțumesc tuturor, avocaților mei și urmăritorilor mei”, a declarat Chiara Ferragni după achitare.

Influencerița era vizibil emoționată, înconjurată de camere de filmat, reporteri și fotografi chiar în fața sălii de judecată.

Procesul sumar s-a desfășurat la Milano pe 14 ianuarie 2026.