Papa Leon al XIV-lea a fost întâmpinat cu entuziasm în Camerun, a doua oprire a turneului său african

Papa Leon a sosit în capitala Yaoundé din Algeria, unde începutul turneului său a fost parțial umbrit de un dublu atentat sinucigaș cu bombă la aproximativ 40 de kilometri de Alger și de o critică la adresa sa din partea lui Donald Trump, care l-a acuzat în special de „incompetent în politica externă”, relatează Le Figaro.

Primit într-o atmosferă eentuziastă la Yaoundé, Papa Leon al XIV-lea, escortat de un convoi de securitate, a binecuvântat miile de credincioși adunați de-a lungul drumurilor aeroportului dintr-o mașină cu trapă. Aceștia l-au întâmpinat cu cântece și tobe, fluturând steaguri naționale și ale Vaticanului sub un soare arzător.

În capitala acestei țări multiconfesionale, predominant creștine, Papa urmează să se întâlnească miercuri cu președintele Paul Biya, în vârstă de 93 de ani, cel mai longeviv șef de stat din lume, și să țină un discurs în fața autorităților la palatul prezidențial.

Vizita Papei, „o oportunitate de aur”

Tatah Mbuy, un preot din Bamenda, consideră această vizită – prima a unui papă de la Benedict al XVI-lea încoace, în 2009 – ca fiind „o oportunitate de aur. Fiecare camerunez speră ca Papa să vină să predice pacea”. El intenționează să facă tot posibilul să ajungă la Bamenda înainte de joi, unde Papa va celebra o slujbă mult așteptată.

Bamenda este epicentrul violențelor din nord-vestul anglofon dintre forțele guvernamentale și grupurile separatiste, care au provocat mii de morți și sute de mii de strămutați timp de aproape un deceniu. În această țară din Africa Centrală, unde aproximativ 37% din cei aproximativ 30 de milioane de locuitori sunt catolici, Biserica joacă un rol de mediere și gestionează o vastă rețea de spitale, școli și instituții caritabile – o pârghie de influență pe care Sfântul Scaun încearcă să o consolideze.

Cu toate acestea, unii credincioși și-au exprimat temerile că această vizită va servi la lustruirea imaginii șefului statului, care este la putere din 1982 și a fost reales în octombrie în urma unor alegeri contestate, marcate de demonstrații care au fost reprimate violent.

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, va vizita apoi un orfelinat catolic înainte de o întâlnire privată cu episcopii țării. Luni, grupurile separatiste au anunțat un armistițiu de trei zile în nord, unde locuiește aproape 20% din populație, pentru a permite sosirea în siguranță a Papei.