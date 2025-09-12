Papa Leon al XIV-lea le cere episcopilor catolici să nu ascundă acuzațiile de abuz sexual

Papa Leon le-a cerut episcopilor catolici numiți în ultimul an să înfrunte deschis acuzațiile de abuz sexual comise de cler și să nu ascundă astfel de cazuri, potrivit unui rezumat oficial publicat vineri de Vatican.

„(Acuzațiile) nu pot fi puse într-un sertar. Trebuie confruntate, cu un sentiment de milă și adevărată dreptate, față de victime și față de cei acuzați”, a declarat Suveranul Pontif, într-o întâlnire cu aproximativ 200 de episcopi din întreaga lume.

Papa Leo, ales în mai după moartea Papei Francisc, a reafirmat necesitatea de a acționa „ferm și decisiv” împotriva abuzurilor, continuând una dintre prioritățile centrale ale predecesorului său.

În timpul pontificatului său de 12 ani, Papa Francisc a încercat să abordeze problema abuzurilor sexuale din Biserică, cu rezultate mixte, precizează Reuters.

În același discurs, Papa Leo a încurajat episcopii să mențină o Biserică deschisă tuturor și să găsească răspunsuri actuale pentru preocupările credincioșilor.

„Răspunsurile gata făcute, învățate acum 25 de ani în seminar, nu mai sunt suficiente”, a spus el, îndemnând clerul la un dialog real cu lumea contemporană.