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Papa Leon al XIV-lea o preamărește pe Maica Cabrini, prima sfântă americană, ca model pentru creștini, prin grija sa față de migranți

Papa Leon al XIV-lea a slăvit-o sâmbătă pe prima sfântă americană, Maica Frances Cabrini, ca model pentru creștinii de astăzi în ceea ce privește îngrijirea migranților aflați în nevoie, vizitând locul ei natal în timpul unei excursii de o zi în nordul Italiei.
Papa Leon al XIV-lea o preamărește pe Maica Cabrini, prima sfântă americană, ca model pentru creștini, prin grija sa față de migranți
Sursa foto: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 iun. 2026, 01:51, Știri externe
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Papa Leon, care a avut conflicte cu administrația Trump din cauza represiunii sale privind migranții, a îndemnat în special tinerii să afle despre viața și activitatea Maicii Cabrini. Suveranul pontif a confirmat astfel încă o dată că primul papă american din istorie este moștenitorul Papei Francisc în acordarea de prioritate situației dificile a migranților, potrivit AP.

Papa s-a rugat în fața mormântului lui Cabrini, într-o bazilică numită după ea, în Sant’Angelo Lodigiano, lângă Milano, unde a fost născută, și a condus o slujbă de rugăciune de seară. Vizita în nordul Italiei face parte din marele turneu de vară al lui Leon în Italia, în care vizitează orașe cheie.

Francesca Cabrini, sfânta patroană a migranților, este bine cunoscută de mulți americani pentru munca sa de îngrijire a imigranților italieni din Statele Unite la începutul secolului trecut. Munca sa a depășit însă limitele SUA, deoarece a străbătut lumea construind școli, spitale și orfelinate pentru cei care nu aveau nimic.

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