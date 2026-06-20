Papa Leon al XIV-lea o preamărește pe Maica Cabrini, prima sfântă americană, ca model pentru creștini, prin grija sa față de migranți

Papa Leon, care a avut conflicte cu administrația Trump din cauza represiunii sale privind migranții, a îndemnat în special tinerii să afle despre viața și activitatea Maicii Cabrini. Suveranul pontif a confirmat astfel încă o dată că primul papă american din istorie este moștenitorul Papei Francisc în acordarea de prioritate situației dificile a migranților, potrivit AP.

Papa s-a rugat în fața mormântului lui Cabrini, într-o bazilică numită după ea, în Sant’Angelo Lodigiano, lângă Milano, unde a fost născută, și a condus o slujbă de rugăciune de seară. Vizita în nordul Italiei face parte din marele turneu de vară al lui Leon în Italia, în care vizitează orașe cheie.

Francesca Cabrini, sfânta patroană a migranților, este bine cunoscută de mulți americani pentru munca sa de îngrijire a imigranților italieni din Statele Unite la începutul secolului trecut. Munca sa a depășit însă limitele SUA, deoarece a străbătut lumea construind școli, spitale și orfelinate pentru cei care nu aveau nimic.