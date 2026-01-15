Paradox în Estonia: scade sprijinul pentru UE, crește încrederea în stat

Sprijinul pentru apartenența Estoniei la Uniunea Europeană a coborât la 73%, cel mai scăzut nivel din ultimii ani, potrivit ultimului sondaj comandat de Cancelaria Guvernului, citat de ERR News. În același timp, estonienii arată o încredere mai mare în președinte, guvern și Parlament.

În ultimii doi ani, susținerea pentru UE s-a situat între 73% și 80%. În 2022–2023, majoritatea covârșitoare a estonienilor era clar de partea Uniunii Europene.

Mai multă încredere în președinte

În contrast cu scăderea sprijinului pentru UE, estonienii par mai împăcați cu propriul stat. Tot mai mulți spun că au încredere în guvern: de la 30% în septembrie la 37% în decembrie. O evoluție asemănătoare se vede și în Parlament, unde încrederea a crescut de la 29% la 36%.

Cea mai mare creștere se observă în cazul președintelui. Nivelul de încredere a urcat de la 65% la 70%, evoluție determinată în special de rezidenții non-estonieni. În rândul acestui grup, încrederea în șeful statului a crescut semnificativ, de la 44% în septembrie la 58% la finalul anului.

Armata și poliția, în topul încrederii

Sprijinul pentru NATO se menține însă ridicat, la 77%, potrivit datelor sondajului, și relativ constant în ultimii doi ani. De asemenea, încrederea în Forțele de Apărare ale Estoniei, în poliție și în administrațiile locale rămâne ridicată: aproximativ trei sferturi dintre estonieni au încredere în armată, peste patru cincimi în poliție și aproape două treimi în autoritățile locale.

Sondajul, realizat în perioada 15–22 decembrie în rândul persoanelor de peste 15 ani, indică o schimbare de percepție într-un stat considerat până recent un susținător ferm al integrării europene.