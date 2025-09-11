Parlamentele statelor baltice solicită Congresului SUA să mențină sprijinul militar

Casa Albă intenționează să reducă sprijinul militar în cadrul programului Inițiativa de Securitate Baltică.

În acest context, Parlamentele statelor baltice – Estonia, Letonia și Lituania – solicită Congresului SUA să mențină acest sprijin.

„Vă rugăm să sprijiniți finanțarea Inițiativei de Securitate Baltică în cadrul proiectului de lege privind alocările bugetare pentru apărare pentru anul fiscal 2026 și autorizarea acesteia în Legea privind alocările bugetare pentru apărare națională”, se arată într-o scrisoare comună a celor trei parlamente baltice.